Fremmedkriger stævner minister for fratagelse af statsborgerskab

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) valgte i slutningen af sidste måned for første gang at benytte en ny og omdiskuteret lov om at fratage fremmedkrigere statsborgerskabet administrativt.

Nu kan ministeren se frem til en stævning fra en 25-årig fremmedkriger, der har fået frataget sit pas.

Det oplyser mandens advokat, Mette Grith Stage.

- Min klient har fået frataget sit danske statsborgerskab administrativt. Det er min opfattelse, at det er en ugyldig afgørelse.

- For det første mener jeg slet ikke, at han er omfattet af mulighederne herfor, fordi der er indledt en straffesag mod ham. Så jeg mener, at det er det spor, det skal køre i, siger Mette Grith Stage.

Den 25-årige mand, som inden afgørelsen var både dansk og tyrkisk statsborger, er i forvejen efterlyst af dansk politi for terrorisme. Ligesom en dommer har afsagt en fængslingskendelse over ham.

Personer, som får frataget deres statsborgerskab, har fire uger til at klage over afgørelsen.

Der er dog mulighed for dispensation, hvis der er en god grund, til at personen ikke har sendt sin klage inden for fristen på fire uger. Det afgør en dommer. Flere har kritiseret, at beskeden bliver sendt til pågældendes e-boks.

Fristen for Mette Grith Stages klient stod til at udløbe mandag i næste uge, oplyser hun.

Hun mener, at beslutningen er strid med grundlovens paragraf 3, som omhandler magtens tredeling, og at den er i strid med en række internationale konventioner.

Hun henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6,7 og 8, hvor førstnævnte handler om retten til retfærdig rettergang.

I alt tre personer med dobbelt statsborgerskab har fået frataget det danske pas administrativt, efter at loven trådte i kraft. Hasteloven blev vedtaget for to måneder siden.

Statsborgerskabet kan fratages, hvis den pågældende person har udvist en adfærd, der er i strid med Danmarks "vitale interesser".

Det betyder i praksis, at loven giver mulighed for at tage pas og rettigheder fra danskere, der eksempelvis har været i Syrien og kæmpet for den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Tesfaye har tidligere oplyst, at han kiggede på i alt fire sager om fratagelse af statsborgerskabet.