Fremad støtter undersøgelse af Støjbergs instruks

- Jeg har sagt til justitsministeren, at jeg og Fremad gerne vil tilslutte os aftalen om Instrukskommissionen. Det er en sag, som har godt af, at hver en sten bliver vendt, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til avisen.

Sagen drejer sig om den tidligere regerings ageren i forhold til at adskille asylpar, hvor den ene var under 18 år gammel.

Der har været rejst mistanke om, at Inger Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden at foretage en individuel vurdering.

Inger Støjberg bad 10. februar 2016 asylcentre om at sørge for, at ingen asylansøgere under 18 år blev indkvarteret sammen med en ægtefælle.

Det førte til, at 23 par blev adskilt, men ministeriet måtte ændre instruksen. Efter omkring et år kritiserede Ombudsmanden ordren og erklærede, at det var ulovligt at skille parrene ad per automatik.

Der skal ifølge danske og internationale konventioner ske en individuel behandling. Derfor skal kommissionen blandt andet undersøge, om ministeren vidste, at instruksen var ulovlig.

Undersøgelsen blev vedtaget tidligere i november af Regeringen støttet af De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Nu er Fremad altså føjet til den liste.

- Jeg synes, der har været en tendens til at prøve at gøre det her til et slagsmål om politik i stedet for at gøre det til en juridisk diskussion, hvilket jeg først og fremmest ser det som.

- Mange har fået det indtryk, at der gælder ét sæt regler i udlændingepolitikken og et andet sæt regler i resten af dansk politik. Og det kan vi jo ikke have, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Politiken.

Han brød tidligere i efteråret ud af Liberal Alliance og stiftede Fremad, der dermed har et mandat i Folketinget.