Fredsforskeren fik ørerne i en krigsmaskine

Han er især kendt for sin teori om "sikkerhedsliggørelse", der er pensum på mange studier for international politik rundt om i verden.

Teorien fremhæver, hvordan politiske aktører kan misbruge en krisesituation til at tage udemokratiske eller inhumane skridt med henvisning til national sikkerhed.

Det kunne eksempelvis være ved at gøre tilrejsende flygtninge til et sikkerhedsanliggende og derfor bruge argumentet om sikkerhed til at indføre grænsekontrol og hårdere straffe.

Ole Wæver var selv en aktiv del af fredsbevægelsen i 1980'erne og er flere gange blevet fremhævet som venstreorienteret.

Derfor tabte han også kæben, da to kvindelige forskere fra USA og Storbritannien sidste sommer pludselig udkom med en artikel i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

Her beskyldte de ved hjælp af teorier om "hvidhed" og systematisk racisme Ole Wævers værk om sikkerhedsliggørelse for at tage afsæt i et racistisk grundsyn og understøtte "hvidt overherredømme".

Påstanden og artiklen har gjort ondt på Ole Wæver.

Ikke fordi han mener, at de to kritikere har noget at have deres kritik i.

Men i stedet fordi den har fået ham til at tvivle på, hvorfor han overhovedet er i den akademiske verden, når et videnskabeligt tidsskrift vælger at offentliggøre en artikel, som han oplever som komplet misforstået og giftig.

I et interview med Universitetsavisen på sin arbejdsplads, Københavns Universitet, sagde Wæver i maj om de to forskeres angreb på ham og hans teori:

- Personligt har det virkelig været et lavpunkt. Jeg har aldrig haft det så dårligt med mit job, med min karriere og med mit liv som akademiker.

Han fortsatte hovedrystende:

- Jeg har virkelig aldrig følt mig så fremmedgjort. Hvad fanden laver jeg her? Hvorfor har jeg brugt mit liv på det her?

Sådanne eksistentielle spørgsmål er nye for Ole Wæver, der tværtimod i en årrække har boltret sig som ekspert i medierne, når dagsordenen var international politik og dansk krigsdeltagelse.

I kølvandet på den kritiske artikel sygemeldte Ole Wæver sig i en periode, og han forfattede sammen med en britisk medforfatter til teorien om sikkerhedsliggørelse et langt akademisk svar på kritikken.

Svaret blev ikke optaget i sin fulde længde i tidsskriftet, der havde bragt artiklen, hvilket var yderligere en spand kul på den danske professors frustration.

Privat bor Ole Wæver i København.

Han har skrevet og redigeret et tocifret antal bøger og modtaget ærespriser i både ind- og udland.

I 2014 blev han slået til ridder af Dannebrog for sin indsats som forsker og sine bidrag til samfundet.