Frederiksen vil ændre kulturen på Borgen

Det siger Frederiksen tirsdag i et interview med Politiken.

Her fortæller hun, at debatten ofte bliver for overfladisk og ikke leverer løsninger på samfundets dybere problemer.

- Den politiske debat på Christiansborg og i offentligheden afspejler ikke de underliggende udfordringer, som vi står overfor i dag, siger Frederiksen til avisen.

- Det er ikke kun skadeligt for arbejdsklimaet på Christiansborg, men også for borgerne og samfundet, som må leve med, at store strukturelle udfordringer ikke bliver løst tilfredsstillende.

Statsministerens udtalelser lægger sig i slipstrømmen på lignende indlæg fra stemmer i den offentlige debat.

Blandt andre har formand for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen til Folketingets afslutningsdebat i juni sagt, at "der er noget galt på Christiansborg".

Også folketingspolitiker Rasmus Jarlov (K) har kritiseret blandt andet lovsjusk og forhandlinger til midt om natten.

Mette Frederiksen lægger op til, at en del af løsningen er at reducere antallet af lovforslag, som Folketinget skal behandle.

Sofie Carsten Nielsen roser Frederiksens udmelding og kalder over for Ritzau færre lovforslag en "god idé at kigge på". Men hun har også forbehold.

- Det må ikke blive en undskyldning for at luge ud i noget, som man ikke lige orker - for eksempel at komme videre med den grønne omstilling og bekæmpe klimaforandringerne. Det kunne jeg godt blive bekymret for, siger hun.

Både R og jurister og økonomers fagforbund Djøf foreslår at, al hastelovgivning bør udstyres med en såkaldt solnedgangsklausul. Det vil betyde, at en lov automatisk udløber, hvis ikke den forlænges eller ændres.

Det kunne sikre en højere kvalitet i lovgivning indført under tidspres i forbindelse med for eksempel coronapandemien, lyder det.

- Så giver det rigtig god mening, at Folketinget har en anledning til at få kigget på: Skal det her fortsætte? Eller bør vi gribe den an på en anden måde?, siger Djøf-formand Henning Thiesen.

Statsministerens udtalelser kommer op til en konference om fremtidens Danmark tirsdag.

Frederiksen erkender over for Politiken, at det bliver svært at ændre den politiske kultur. Både politikere og medier har et ansvar, mener hun.

- Jeg er i virkeligheden spændt på, om vi overhovedet kan få gjort noget ved det, for det er en stor logik på Christiansborg, som vi skal bryde, siger statsministeren til avisen.