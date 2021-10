Frederiksen mødt af indisk overdådighed

Morgensolen var allerede varm lørdag, da paradekompagnier fra det indiske militær med brask og bram tog opstilling foran Rashtrapati Bhavan - præsidentpaladset i New Delhi, der får Christiansborg til at ligne en portnerbolig.

Og da statsminister Mette Frederiksen (S) ankom lørdag klokken ni, skete det flankeret af kavaleri.

Så var scenen sat for, at Narendra Modi, premierminister for Indiens 1,4 milliarder indbyggere, med samlede håndflader kunne starte weekendens statsbesøg med en hilsen.

- Det var et meget, meget særligt øjeblik. Og det er også et særligt øjeblik for Danmark.

- Det siger noget om, hvor tæt en relation vi er lykkedes med at opbygge til Indien, sagde Mette Frederiksen.

Statsbesøget skal styrke Danmark og Indiens forhold. Samt sætte ekstra skub i det grønne partnerskab, de to lande har indgået. For der er meget for Danmark at hente i at knytte tættere bånd til Indien.

Indien har et enormt potentiale for danske virksomheder. Det folkerige land står over for en stor, grøn omstilling og har massive problemer med eksempelvis rent drikkevand.

Alle områder, hvor danske virksomheder har ekspertise og muligheden for at vinde store ordrer. Ikke mindst fordi Indien vil investere et trecifret milliardbeløb i dollar i dem.

En benhård diplomatisk konflikt har dog stået i vejen - sagen om Niels Holck.

Han kastede i 1990'erne våben ned til en gruppe, der ville kæmpe med staten i den indiske provins Vestbengalen. Inderne ønsker ham udleveret, men de danske domstole har sagt nej grundet risiko for tortur.

Det udløste i 2011 en benhård diplomatisk krise, der i en periode førte til, at myndighedskontakten mellem Danmark og Indien blev afbrudt. Langsomt men sikkert er forholdet dog blevet genopbygget, mens der arbejdes for en model for udlevering.

- Der er stadig et spørgsmål omkring Niels Holck. Men at Danmark har været på lagt is og at forholdet har været dårligt, det er nu ændret til, at vi ikke bare har et normaliseret samarbejde. Vi har et rigtigt, rigtigt godt samarbejde, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Det er godt for dansk udenrigspolitik, klimaet og ikke mindst dansk erhvervsliv, der har store interesser i Indien.

Og var der tvivl om, hvorvidt Danmark stadig er bare en smule i skammekrogen, havde Narendra Modi endnu en diplomatisk gave med i baglommen.

I Hyderabad House, et overdådigt palæ i kolonistil, underskrev den danske og indiske delegation en stribe erklæringer og aftaler.

Efterfølgende kunne først Modi og siden Mette Frederiksen fortælle, at Narendra Modi vil komme til Danmark, der har inviteret ham til indisk-nordisk topmøde.

- Han har heldigvis takket ja. Det betyder, at vi får et indisk genbesøg inden for en overskuelig tidshorisont. Det er endnu en bekræftelse på, hvor godt vores forhold er, sagde Mette Frederiksen.

Nu skal det gode forhold - og den diplomatiske bravur - blive til handling. Noget statsministeren ikke tvivler på vil ske.

- De konkrete resultater vil vise sig et for et. For det bliver i høj grad danske virksomheder, der skal være med til at sørge for, at den grønne omstilling også lykkes i Indien, sagde hun.