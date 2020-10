Statsminister Mette Frederiksen (S) svarede tirsdag på spørgsmål om blandt andet partifællen Frank Jensens exit efter en stribe sager om seksuelle krænkelser af kvinder. Hun regner med, at flere sager vil se dagens lys internt i Socialdemokratiet, som har sat gang i en intern advokatundersøgelse.

Frederiksen forventer flere sexismesager i S

Statsminister Mette Frederiksen (S) ville ønske, at hun havde været tidligere ude med tiltag mod sexisme. Hun forventer flere sager efter Frank Jensens farvel.

Statsminister Mette Frederiksen har som formand for Socialdemokratiet ikke gjort nok for at forhindre sexisme. Det erkender hun selv.

Hun forventer, at flere krænkelsessager i partiet vil se dagens lys, efter at partifællen Frank Jensen mandag blev nødt til at træde tilbage som Københavns overborgmester og S-næstformand.