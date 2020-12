Frederiksberg udskyder fysisk skolestart for de mindste

Elever i Frederiksberg Kommunes mindste klasser får udskudt deres fysiske skolestart med en uge.

Det skriver Frederiksberg Kommunes borgmester, Simon Aggesen (K), på Facebook.

I stedet for at møde 4. januar skal skoleeleverne fra 0. til 4. klasse vente med at dukke op i klasselokalerne til 11. januar - ligesom det allerede var gældende for skolernes ældste elever.

- Altså skal ingen elever som udgangspunkt møde frem før den 11. januar, skriver borgmesteren efter et møde i den politiske kriseledelse.

Han tilføjer, at det ikke har været en nem beslutning, fordi det gør det sværere for forældre at arbejde hjemmefra.

- Men lige nu tror vi på, at det er den rigtige beslutning.

- Baggrunden for beslutningen er selvfølgelig, at vi fortsat ser et højt smittetal blandt byens børn. Og vi afventer stadig en reaktion i smittetallet på julen og det kommende nytår.

Kommunen har over den seneste uge registreret 534,8 smittede per 100.000 indbyggere, viser tal fra lørdag. Det gør, at Frederiksberg ligger nummer 14 på listen over de kommuner med mest smitte i øjeblikket.

Regeringen har ifølge Simon Aggesen ladet det være op til kommunerne selv at beslutte, om første fysiske skoledag i det nye år skal være mandag den 4. eller først ugen efter.

Kommunernes Landsforening (KL) har ingen opgørelse over, hvor mange af landets øvrige 97 kommuner der udskyder den fysiske skolestart.

For Frederiksberg Kommunes specialskoler hedder startdatoen for den fysiske undervisning dog stadig 4. januar.

- Her er hensynet til det enkelte barns særlige behov vægtet højere end risikoen for smitte, skriver borgmesteren og forsikrer, at undervisningen følger myndighedernes retningslinjer.

Hvis forældre er afhængige af at få deres børn passet, er det muligt at blive tilbudt nødpasning i skolefritidsordningen i perioden frem til skolestart.

- Det samme gælder, hvis man af den ene eller anden årsag vurderer, at det vil være bedst for ens barn at se andre børn, eller hvis ens barn i øvrigt har særlige behov, skriver Simon Aggesen.

Han forventer, at nødpasningen kan åbne 4. januar.

Kommunens privatskoler kan selv afgøre, hvornår børnene skal møde ind, og her vil forældrene få direkte besked. Borgmesteren opfordrer alle privatskoler i kommunen til også at udskyde den fysiske skolestart.