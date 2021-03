Fredericias byråd sender sag om eksborgmester til politiet

Undersøgelsen blev egentlig igangsat som en konsekvens af, at Ekstra Bladet har gravet i den tidligere borgmesters køb af en byggegrund.

Ifølge undersøgelsen var salget ikke i overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsen. Sagen er nu videregivet til politiet.

Advokatfirmaet Horten fandt dog også grund til, at et forhold om habilitet undersøges - nemlig forholdet mellem kommunaldirektøren Annemarie Zacho-Broe, der nu er hjemsendt, og den tidligere borgmester.

I arbejdet med undersøgelsen har Horten hørt om rygter om, at de to havde en relation af "nær karakter". Det har de to afvist.

Horten har ikke kunnet fastlægge relationen. Det vurderes dog at være kritisabelt, at økonomiudvalget skulle være orienteret om henvendelserne om karakteren af relation før, end de gjorde.

Der er nu indledt en afskedigelsessag mod kommunaldirektøren, oplyses det på pressemødet.

- Jeg ved ikke, om der har været en nær relation. Hverken Horten, jeg eller andre i byrådet hævder, at vi ved det, siger borgmester Steen Wrist (S) på pressemødet.

- Men i byrådet kender vi til rygterne, som har svirret længere. Jeg fortryder i dag, at jeg ikke har reageret tydeligere og tidligere.

Også økonomichefen Tommy Abildgaard er hjemsendt efter Ekstra Bladets afsløringer. Ham indledes der også en sag mod.

Sagen, som er afdækket af Ekstra Bladet, handler om, at Jacob Bjerregaard som borgmester købte en attraktiv byggegrund i første række med udsigt til Lillebælt.

Det førte til, at der i december blev iværksat en advokatundersøgelse af sagen. Det er den, der er blevet præsenteret fredag.

Det fremgår blandt andet, at kommunens vækstdirektør i 2016 gav en ulovlig instruks om behandling af byggesager. Det skyldes formentlig hensynet til borgmesterens sag. Der er dog ikke fundet bevis for, at borgmesteren skulle have været involveret.

Kort før sagen kom frem, trak Jacob Bjerregaard sig som borgmester i Fredericia. Han havde fået tilbudt et job i kommunikations- og reklamebureauet Advice.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønskede efter et møde med partilederne i Folketinget fredag ikke at kommentere sagen.