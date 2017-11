Freddie Mercurys afløser i Queen deler koncertanmeldere

Onsdag var det 26 år siden, at Queens legendariske og ikoniske forsanger, Freddie Mercury, afgik ved døden.

Og netop Lamberts tilstedeværelse deler anmelderne.

Politikens musikredaktør, Simon Lund, mener, at Lambert var fremragende. Han kvitterer dog kun med tre hjerter ud af seks.

- At koncerten med Queen i Royal Arena overhovedet fungerede undervejs var på grund af Adam Lambert. Ikke på trods af ham, skriver anmelderen.

Han fortsætter med ros til Lambert.

- I Adam Lambert har May (guitarist Brian May, red.) og Taylor (trommeslager Roger Meddows-Taylor, red.) ikke kun fundet en fan, der har en smule af Mercurys flamboyante tilstedeværelse på en scene, men også en sanger, der både kan synge hele registeret og tilmed tiltrækker sine egne fans, skriver anmelderen.

Det udsagn er Ekstra Bladets gæsteanmelder ikke enig i. Avisen har fået Bjarke Baisner Laursen, der agerer Freddie Mercury i hyldestbandet Queen Machine, til at anmelde koncerten.

Laursen giver fem ud af seks stjerner. Men det er ikke på grund af Adam Lambert.

- Til trods for Lamberts stærke vokal blev showet dog uden tvivl båret frem af de to legender May og Taylor, skriver Ekstra Bladets anmelder.

- Mine højdepunkter under koncerten var de øjeblikke, hvor kun de to tilbageværende medlemmer, Roger Taylor og May, foldede sig ud uden Lambert.

Adam Lambert blev først kendt, da han i 2009 tabte finalen i programmet "American Idol".