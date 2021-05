Fraværende familie var i konfirmand Christians tanker

Efter den kirkelige handling, som kongelig konfessionarius Henrik Wigh-Poulsen stod for, møder konfirmanden og hans familie pressen foran Havesalen på Fredensborg Slot.

Prinsen fortæller, at det selvfølgelig er ærgerligt, at familien, der bor i udlandet, ikke kan være med på grund af rejserestriktionerne.

- Men sådan er det. De er i vores hjerter og tanker, siger han og nævner blandt andet sin morfar, John Donaldson, der bor i England.

På vej ned ad trappen giver han sin farmor, dronningen, en hjælpende hånd. Hun stiller ligesom forældrene, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, og de tre yngre søskende, Isabella, Josephine og Vincent, op til fotografering.

Bagefter fortsætter familien til Kancellihuset, hvor prinsen skal fejres med en frokost.

På grund af forsamlingsloftet er der kun inviteret 25 gæster. Blandt dem skuespiller Ellen Hillingsø, ligesom klassekammerater fra skolen i Hellerup er med.

Rejserestriktionerne betyder, at kun én af de otte faddere, prinsen fik ved sin dåb 21. januar 2006, kan deltage.

Det er kronprins Frederiks ven fra tiden i frømandskorpset Jeppe Handwerk, mens de øvrige syv er udlændinge eller bor i udlandet.

Det gælder blandt andre prins Joachim, kronprinsesse Victoria fra Sverige, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit fra Norge og kronprinsesse Marys søster Jane Stephens fra Australien.

Prins Christian må også undvære prins Joachims to yngste børn, prins Henrik og prinsesse Athene, mens de to ældste, prins Nikolai og prins Felix er med.

Udsættelsen af konfirmationen betyder, at prinsen er nået at blive 15 år. Til sammenligning var kronprins Frederik lige fyldt 13 år, da han blev konfirmeret i samme kirke i 1981.

Når dagens konfirmand, der i øvrigt er vokset sine forældre over hovedet, er nået at blive så "gammel", så skyldes det, ud over coronaen, at elever i Gentofte Kommune, hvor han går i skole, først konfirmeres i 8. klasse.

Mange andre steder i landet sker det i 7. klasse.

Med udskydelsen betyder det, at prinsen nu går i 9. klasse, og dermed afslutter sin folkeskole om en måneds tid.