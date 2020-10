Frank Jensen indkalder til hastemøde i S efter anklager

Det sker på et hasteindkaldt møde klokken 18.30 på rådhuset i København.

Københavns socialdemokratiske overborgmester, Frank Jensen, skal søndag forklare sig efter beskyldninger om krænkende adfærd mod to kvinder.

Her skal han forklare sig over for sine partifæller i Borgerrepræsentationen, Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg og partiets ni kredsformænd i hovedstaden.

En af dem er Carlo Søndergaard. Han er kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn.

- Det er vigtigt for os at få Franks forklaringer, siger han.

Jyllands-Posten har kunnet fortælle om to sager om grænseoverskridende adfærd fra Frank Jensen.

En af de to er mod Maria Gudme, som i dag er folkevalgt til regionsrådet i Hovedstaden for partiet.

I 2012 var hun 23 år, og på et værtshus med en række andre socialdemokrater endte hun med at sidde ved siden af Frank Jensen.

Her lagde han sin hånd på hendes lår, og derefter førte han den længere op ad hendes lår op under hendes kjole, beskriver hun.

Frank Jensen ønskede i første omgang ikke at deltage i interview med avisen. Lørdag eftermiddag har han dog givet en uforbeholden undskyldning i et opslag på Facebook til de berørte.

Borgmesteren er også tidligere blevet beskyldt for grænseoverskridende adfærd.

De skete i 2011, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for de tusindvis af ansatte i Københavns Kommune.

Den fik stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen.

Spørgsmål: Carlo Søndergaard, er der fortsat tiltro til Frank Jensen?

- I enhver sag skal man høre begge parter. Det er naturligt, at Frank også får mulighed for at forklare, hvad der er sket.

- I slutningen af mødet vil vi så forholde os til, hvad der videre skal ske, siger kredsformanden.

Han vil ikke gisne om, hvad det kan få af konsekvenser.