Frank Jensen: Jeg heppede på Sofie Linde men er selv krænker

Ni år efter at overborgmester Frank Jensen (S) slikkede på en kvinde og dansede tæt med andre i festsalen på Københavns Rådhus, træder han frem og erkender, at han er krænker.

- De sager, jeg har, knytter sig ofte til dans til fest og til hygge, hvor der er involveret alkohol. Jeg ved da godt, at jeg har gjort mig sårbar, siger han med hensyn til, at han ikke er gået tidligt hjem fra fester.

Sent søndag aften står det klart, at han fortsætter som borgmester, efter at et flertal blandt kredsformændene og den socialdemokratiske gruppe på rådhuset bakker op. Han kalder det selv et stort flertal.

Anden bølge af debatten om seksuelle krænkelser blev indledt, da tv-værten Sofie Linde fortalte om en episode, hvor en "stor tv-kanon" skulle have truet hende til sex.

Overborgmesteren beundrede hende.

- Jeg troede, sexisme var, da Sofie Linde stillede sig op og fortalte om den store tv-kanon, der udtrykte meget sexistiske ting. Jeg synes, at Sofie Linde var utrolig sej, jeg heppede på hende.

- Men det var først efter Maria Gudmes henvendelse, at jeg begyndte at reflektere over, at jeg også var krænker med det, jeg havde begået for otte år siden, og derfor min dybe, dybe undskyldning, siger han.

Han undskylder til de kvinder, han har krænket gennem tre årtier i politik.

Maria Gudme har fortalt, at hun som medlem af partiets ungdomsafdeling blev krænket af overborgmesteren i 2012 og var en af kvinderne, der stod frem i artikler i Jyllands-Posten fredag.

Siden har flere kvinder anonymt fortalt avisen, at også de har følt sig krænket af overborgmesteren.

Han er fortsat spidskandidat frem mod kommunalvalget i 2021 og vil nu gerne være en positiv del af debatten om krænkelser.