Frafaldne Alternativet-medlemmer danner partiet Frie Grønne

De tidligere Alternativet-medlemmer og nuværende folketingsmedlemmer Sikandar Siddique, Uffe Elbæk, Susanne Zimmer samt tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld danner et nyt parti kaldet Frie Grønne.

Det skriver Politiken.

Sikandar Siddique bliver politisk leder af partiet. Partiet skal, siger Siddique til Politiken, være Danmarks "klimaansvarlige og antiracistiske parti".

De tre politikere meldte sig ud af Alternativet, da Josephine Fock blev politisk leder.

Sikandar Siddique skriver på sin Twitter-profil, at partiet er et "frontalangreb på status quo".

- Danmark får i morgen (mandag, red.) et klimaansvarligt og antiracistisk parti, der er et frontalangreb på status quo. Jeg er ufatteligt stolt over at stå i spidsen for det som politisk leder - og glæder mig til at præsentere det i morgen, skriver han.

Ud over at være et klimaansvarligt og antiracistisk parti fremgår også ordene natur, mangfoldighed, kunst og kultur, civilsamfund og grøn, feministisk demokratisk økonomi af partiets Twitter-profil.

Sikandar Siddique svarer over for Politiken ikke entydigt på, om partiet vil pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister. Men han siger, at Frie Grønne med sikkerhed ikke kommer til at pege på en fra højrefløjen.

- I den ideelle verden ønsker vi naturligvis, at Mette Frederiksen dropper Inger Støjbergs udlændingepolitik og leverer klimahandling, men på nuværende tidspunkt kan jeg sige, at vi kommer til at pege på en fra venstrefløjen. Og vi kan udvide det til centrum-venstre, lyder det fra Siddique til Politiken.

Han afviser desuden, at partiet blot bliver et nyt Alternativet, der i lang tid havde Uffe Elbæk som politisk leder. I dag er Josephine Fock politisk leder for Alternativet.

- Jeg vil sige det på den måde, at den politiske linje, der blev lagt, var ikke det, jeg meldte mig til, og selvfølgelig er vi ikke nye mennesker. Selvfølgelig tager vi det bedste med derfra. Men det her er ikke et nyt Alternativet, siger han til Politiken.

Navnet Frie Grønne har været nævnt flere gange, og der har været rygter om, at det skulle blive et nyt parti.

Om partiets grønne ambitioner siger Sikandar Siddique til Politiken, at partiet vil "udfolde den livskraft, som ligger i naturen".

- Vores filosofiske tilgang til naturen er, at vi er en del af naturen, men at naturen har også værdi i sig selv, siger Sikandar Siddique til Politiken.

Partiet oplyser, at det holder pressemøde på Blågårds Plads på Nørrebro i København mandag klokken 11.00.

Partiet bliver det seneste i en række af nye partier, der har set dagens lys de seneste år, og som har ambitioner om at komme i Folketinget.

Senest er Veganerpartiet blevet opstillingsberettiget, efter at de nåede den magiske grænse på 20.182 vælgererklæringer.