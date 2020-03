Fra verdens bedste til fængsel i Paraguay

For den brasilianske fodboldlegende Ronaldo de Assis Moreira - bedre kendt som Ronaldinho - har livet taget noget af en drejning.

Fra sambabold på højeste niveau og en kåring som verdens bedste fodboldspiller til et ophold i et paraguaysk fængsel.

Den tidligere FC Barcelona-profil fylder 40 år lørdag den 21. marts, men fødselsdagen kan han se frem til at fejre i en celle.

Ronaldinho og hans bror blev nemlig anholdt i starten af marts i Paraguay og sigtet for at rejse med falske pas.

Den 7. marts blev de varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen. I henhold til Paraguays lovgivning har efterforskerne seks måneder til at gøre det.

Ronaldinhos advokat har afvist, at den tidligere fodboldstjerne og hans bror rejste med falske pas.

Ronaldinho var inviteret til Paraguays af en velgørenhedsorganisation for udsatte børn og for at promovere sin nye bog.

Siden han officielt indstillede sin aktive karriere i starten af 2018 har netop velgørenhedsarbejdet fyldt meget i brasilianerens hverdag.

Angriberen var med til at sikre Brasiliens VM-guld i 2002. Ved slutrunden stemplede han for alvor ind på den internationale scene med et spektakulært frisparksmål mod England i kvartfinalen.

Han blev betragtet som en af verdens allerbedste fodboldspillere i midten af 2000'erne, hvor han tørnede ud for FC Barcelona, som han skiftede til fra Paris Saint-Germain i 2003.

På hjemmebanen Camp Nou tryllebandt han tilskuerne med sine finurlige finter og fantastiske sparketeknik.

Det blev blandt andet belønnet med Ballon d'Or-prisen i 2005. Og det blev også til to spanske mesterskaber og en Champions League-triumf i 2006.

Da Lionel Messi begyndte at tage fokus i Barcelona, skiftede Ronaldinho i 2008 til AC Milan. På trods af en ligatitel i 2011 formåede han dog ikke for alvor at genfinde storspillet i det italienske.

Efter opholdet i Serie A har Ronaldinho primært spillet i brasiliansk fodbold - dog med en enkelt afstikker til mexicanske Querétaro. Han spillede sin sidste professionelle kamp i 2015.

Ronaldinho har i sine 97 landskampe for Brasilien scoret 33 mål.