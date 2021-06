Fra to års fængsel til 60 dage for corona-demo

En enig domsmandsret i Østre Landsret valgte nemlig at ændre en dom til kvinden fra to års fængsel til 60 dages fængsel.

Derfor kunne Nanna Skov Høpfner med glædestårer i øjnene og lettelse i stemmen forlade retten og følge med sin familie og venner ud i friheden på Bredgade i København.

- Jeg skal bare hjem og bruge tid med mine børn, sagde hun efter domsafsigelsen og adskillige kram.

Børnene har hun ikke set, siden hun i slutningen af januar blev varetægtsfængslet og efterfølgende tiltalt og dømt for en stribe lovbrud i forbindelse med en demonstration på Rådhuspladsen i København 9. januar.

Dermed har hun allerede afsonet sin straf.

Nanna Skov Høpfner var den første, der i byretten blev dømt efter den særlige coronaparagraf - 81d - for sin rolle ved demonstrationen.

Her fandt retten, at hun havde spillet en ledende rolle og blandt andet havde opfordret til vold i en tale og tilråb. Da demonstrationen var en protest mod regeringens håndtering af coronaepidemien, fordoblede domstolen straffen med 81d i hånden.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Men landsretten har alene fundet det bevist, at hun er skyldig i at have deltaget i en opløst demonstration samt grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Derudover har ingen af de seks dommere fundet, at coronaparagraffen skulle tages i brug.

Umiddelbart efter dommen skyndte den 31-årige kvinde sig i favnen på den nære familie og veninder, der havde taget plads i retssalen. Samtidig kunne jubelskrig og klapsalver høres fra gaden.

Det er anden gang, at landsretten har afvist, at paragraf 81d kan bruges i forbindelse med lovbrud ved demoen. I maj fik en mand ændret sin straf fra 15 til 10 måneders fængsel for stenkast.

Nanna Skov Høpfners forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, slog efter dommen fast, at bestemmelsen om dobbeltstraf ikke kan bruges, når det drejer sig om demonstrationer.

- Jeg tror godt, at vi nu kan regne med, at linjen er lagt. Jeg tror ikke, at der bliver afsagt flere domme i Københavns Byret, hvor man dømmer på 81d. Landsretten har klart sagt, at det ikke dur.

Senioranklager ved Statsadvokaten i København Henrik Plæhn oplyser til Ritzau, at anklagemyndigheden endnu ikke er taget stilling til, om anklagemyndigheden vil forsøge at få sagen videre til Højesteret.

Demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder, var arrangeret af bevægelsen Men In Black.

Ifølge Henrik Plæhn vil anklagemyndigheden nu overveje, om den stadig skal tiltale efter coronaparagraffen i sager fra Men In Black-demonstrationer.

Skulle Nanna Skov Høpfner gøre noget om, så skulle hun aldrig have deltaget i demonstrationen.

- Jeg skulle været blevet hjemme, sagde hun efter løsladelsen.

Om de fem måneder, hun har tilbragt i fængsel, lød det:

- Det har virkelig været hårdt, men jeg har klaret det. Nu står jeg her med folks opbakning - det er fantastisk.