Fra to år til 60 dage for corona-demo: Det var et kæmpe chok

Nanna Skov Høpfner har fået omstødt en dom på to års fængsel til 60 dage af landsretten for sin rolle ved en demonstration mod coronavirus i januar.

- Det var et kæmpe chok.

- Jeg har følt mig som en kæmpe prøveklud, og det har været enormt stressende. Jeg synes ikke, jeg har opfordret til vold mod politiet, siger hun til flere medier efter dommen.

Hendes sag har vakt opsigt, da hun som en af de første fik en fordobling af sin straf på grund af en særlig coronaparagraf, som Folketinget har vedtaget i forbindelse med epidemien.

Derfor var der jubel og dannebrogsflag fra en større samling af mennesker, da hun kom ud fra Østre Landsret i København, som havde omstødt dommen.

Københavns Byret fandt oprindeligt, at hun havde spillet en ledende rolle og blandt andet havde opfordret til vold i forbindelse med en tale ved demonstrationen i januar.

Men landsretten har kun fundet hende skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, samt grov forstyrrelse af den offentlige orden.

- Det er helt sindssygt, men det viser bare, at man må tro på, at retssystemet nok skal se sandheden, siger hun.

Landsretten afviste at tage den særlige coronaparagraf i brug, ligesom en række politikere har været betænkelige ved, at den blev brugt i den sammenhæng, som byretten gjorde.

- Jeg har det helt vildt lige nu, det er meget bedre, end jeg nogensinde havde regnet med. Det har virkelig været hårdt og en udfordring, men nu står jeg med folks opbakning, det er helt fantastisk, siger Nanna Skov Høpfner.

Hvis hun kunne gøre noget om, ville hun være blevet derhjemme. Men samtidig mener hun ikke, at hun har gjort noget galt.

- Jeg var nervøs, fordi de skulle bruge fire timer til at afsige dom. Det er en ret vild situation at stå i. Jeg er bare enormt glad for at være ude, siger hun.

Hun uddyber, at dem, der aktivt har udøvet vold ved demonstrationen, må tage deres straf for det. Selv glæder hun sig til at komme hjem og se sine børn.

Mette Grith Stage, hendes forsvarer, tror ikke, at sagen vil blive anket til Højesteret af anklagemyndigheden.

Det skyldes, at en lignende sag ikke blev anket heller.