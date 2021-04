Fra teenagerdarling til kære lille mormor

Siden har han trods alvorlig sygdom og en dåbsattest, der viser, at han 23. april runder 70 år, formået at forblive i musikbranchen.

Walkers hittede med sange som "Little Kitty", "Striptease!" og "Sha La La La" for et publikum af meget unge tøser.

I front stod Torben Lendager som kongen af krøllejernet med blottet fuglebryst, cigarettynde lår i stram satin og langt fra verdens største stemme.

Men pigerne var vilde med ham. De pjækkede fra skole og belejrede hans hoveddør i dagevis. Walkers dominerede popblade som Vi unge og Go, og bandet måtte af og til eskorteres hjem fra koncerter af politiet.

I den periode var Walkers det hotteste på den danske musikscene.

Glamrockens æra falmede dog igen sammen med satinbukserne, og Walkers gik udkørte fra hinanden i 1977.

Men Lendager havde, fra han var en lille nørrebrodreng, kun ønsket at spille musik. Så han kørte på med egne soloplader i mere danskpoppet stil og med svingende succes.

Samtidig skrev han dansktop- samt melodigrandprix-numre til Peter Belli, Grethe Ingmann og Tommy Seebach.

Det største genrespring kom nok med "Kære lille mormor", som Lendager dog ikke selv ville indspille. I stedet blev den udødeliggjort af Richard Ragnwald.

Sangen blev også siden blandt flere Lendager-sange indspillet af de svenske Vikingarna. Han var også manden bag blandt andet Lonnie Devantiers melodigrandprix-vinder "Hallo, Hallo" i 1990.

I 1997 startede han Torben Lendager Band med sine egne numre samt nye og gamle coverhit. Og i 2009 gendannede han Walkers sammen den nu afdøde trommeslager Poul Dehnhardt.

Undervejs overvandt Lendager også en dobbeltsidig lungekræft efter årtier med 60 daglige smøger.

Men musikken spillede videre.

Og selvtilliden og pengekassen fik endda et tiltrængt boost, da den hollandske eurodancegruppe Vengaboys i 2000 pludselig lavede et internationalt hit ud af Walkers' ældgamle "Sha La La La".

Torben Lendagers karriere startede øverst på en tinde, han aldrig nåede igen siden.

Men selv når han undervejs har måttet spille for dagpengene på plejehjem, har han udtalt, at han aldrig nogensinde er holdt op med at elske at optræde.