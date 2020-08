Fra stik-i-rend-dreng til berømt filmmand

Nogle mennesker er ikke bange for at prøve nye ting, selv om dåbsattesten gulnes.

Den 3. august fylder han 70, men selv om han er på den anden side af pensionsalderen, er han klar til nye opgaver.

Han har også en stor og lang erfaring at trække på.

Han begyndte i 1960'erne som stik-i-rend-dreng på store filmproduktioner som "Kellys Helte".

Han har også været på rollelisten i en række film, men det er som instruktør, at han er bedst kendt.

Specielt huskes han for action- og komediefilm. Som for eksempel "Blues Brothers", "Coming to America", "Beverly Hills Cop III" og "Three Amigos" samt mange andre populære film fra 1980'erne og frem.

Han har også lavet dokumentarfilm, tv-serier og reklamefilm.

Og så har han selvfølgelig skrevet sig ind i historien i genren for musikvideoer.

John Landis har instrueret videoen til den nu afdøde popstjerne Michael Jacksons superhit "Thriller" fra 1983.

For tre år siden skrev Landis en artikel i avisen The Guardian, hvor han oplyste, at Michael Jackson havde ringet til ham i London. Klokken var to om natten.

Jackson ville spørge, om Landis ville lave "Thriller"-videoen med vampyrer.

Michael Jackson havde fået idéen efter at have set Landis-filmen "En amerikansk varulv i London". Popsangeren ville have Landis til at forvandle ham til et monster.

I 1991 arbejdede Landis og Jackson sammen igen om at producere videoen til hittet "Black or White".

Og nu skal Landis i gang med noget helt andet. Det er et projekt, som han skal føre ud i livet sammen med den tre år ældre Hollywood-kanon Arnold Schwarzenegger.

De to modne herrer skal til at lave animations-tv for børn.

Tv-selskabet Animation World Network skriver på sin hjemmeside, at samarbejdet gælder en ny børneserie, der hedder Stan Lee's Superhero Kindergarten.

Landis skal instruere Schwarzenegger, som skal lægge stemme - og accent - til den figur, der har hovedrollen i serien.