Fra satans mor til skandalernes skærsild

Den amerikanske skuespiller Mia Farrow fylder 9. februar 75 år. Undervejs har hun i lange perioder levet et liv så kulørt, at hendes film knap kan følge med.

Men den er siden som hendes over 50 film - herunder fra de mange år som filminstruktøren Woody Allens hustru og muse - nærmest blevet overdøvet af skandaler. Ikke mindst på grund af opgøret med netop Woody Allen.

Det hele eksploderede, da den dengang 56-årige stjerneinstruktør blev afsløret i at have et forhold til Mia Farrows 21-årige adoptivdatter Soon-Yi Previn. Farrow havde adopteret hende som lille i et tidligere ægteskab.

Den offentlige furore var enorm. Men det umage par holdt ved og giftede sig også senere. Mia Farrow brød til gengæld helt med dem begge.

Skandalen fik yderligere flyvehøjde, da Allens og Farrows adoptivdatter Dylan Farrow i 2014 beskyldte Allen for at have misbrugt hende, da hun var syv år.

Woody Allen er aldrig blevet sigtet. Men sagen kom op igen 2018 i kølvandet på MeToo-bevægelsen og satte Allens navn i miskredit.

Og her kastes der så endnu mere benzin på det mediebål, som Mia Farrow synes at have fået fast bolig i. For journalisten, der om nogen har tegnet Metoo-bevægelsen, hedder Ronan Farrow.

Han er stjernereporter og præmiestuderende fra Yale - samt Mia Farrows og Woody Allens eneste fælles biologiske barn.

Selv om hans smukke ydre har skabt rygter om ham som mere sandsynlig søn af Mia Farrows store kærlighed, Frank Sinatra. Farrow var som ganske ung et par år gift med Sinatra. Men hun bevarede et livslangt venskab med ham.

Ronan Farrow er manden, der med sine artikler fældede mediemogulen Harvey Weinstein, som netop nu er i retten for disse overgreb mod unge skuespillerinder.

Ved siden af filmkarriere og al kærlighedsballaden har Mia Farrow dog også brugt mange kræfter gennem årene på at sætte spot på de manglende menneskerettigheder i klodens udsatte områder. Det er blandt andet sket som ambassadør for Unicef.

Hun er biologisk mor til i alt fire børn, men har desuden undervejs adopteret ti børn fra lande rundt i verden.

