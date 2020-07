Fra realitystjerne til iværksætter

Fredag den 11. juli fylder Gustav Salinas 30 år.

Gustav Andersen Salinas kom til verden i Aarhus som søn af en dansk far og en chilensk mor. Efter gymnasiet tog han på Hotel- og Restaurantskolen og blev uddannet tjener, men har egentlig aldrig brugt uddannelsen.

Han fik sin tv-debut i 2008 og levede efterfølgende af at lave tv, blandt andet i realityprogrammer som "For lækker til love", "Gustav & Linse på udebane", "Wipeout" og "Divaer i junglen", som han også vandt.

Men det hele har ikke bare været konfettikanoner og rød løber.

Gustav Salinas har været udsat for flere hadforbrydelser.

I 2013 blev han umotiveret slået ned. Men overfaldet endte faktisk med at ændre hans liv, beskrev han tidligere i år i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han delte et blodigt billede fra overfaldet.

Han har nemlig skiftet det farverige fjernsyn ud med jobbet som sundhedscoach.

- Det var ham (gerningsmanden, red.), som fik mig til at begynde at træne, fordi jeg ville kunne forsvare mig selv. Alt dette har været med til, at jeg i dag kan sidde her og fortælle, hvor lykkelig jeg er over min tilværelse.

- Jeg elsker mit arbejde og at hjælpe andre mennesker. Og det havde jeg måske ikke opdaget, hvis det ikke havde været for psykopaten?, skrev han på det sociale medie.

Med afsæt i sine egne erfaringer med livsstilsændringer begyndte Gustav Salinas at tage klienter ind.

Det blev så efterspurgt, at han i 2018 åbnede sit eget træningscenter.

Siden har han solgt sin andel, men arbejder fortsat som online coach og personlig træner, der vejleder folk i vægttab, kost og træning.

Han har også udgivet tre bøger om emnet og deler ofte billeder om selvsamme på sin Instagram-profil, som i skrivende stund har over 200.000 følgere.

I 2013 havde han sit eget program på Radio24syv, "Bagfra med Gustav", og har solgt guld med nummeret "Hvem vil ikke ha' lidt Gustav".

De medier, han oftest ses i nu, er på Instagram, Facebook og sin egen YouTube-kanal, hvor han primært deler ud af sit liv som sundhedscoach.

Privat er Gustav Salinas bosat i København.