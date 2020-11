Fra popsanger til spirituel vaccinemodstander

Den 14. november fylder han 70 år.

Den musikalske karriere startede i 1969 og tog fart med det legendariske energipopband fra Aarhus, Warm Guns, som på skuldrene af David Bowie leverede hits som "The Young Go First". Siden gik den undselige popstjerne solo.

Han lagde ud med det mundrette album "The Glorious Art of Breaking Little Girls Hearts and Blowing Big Boys Brains". Siden fulgte blandt andre "King of Croon". Han huskes for kæmpehits som "One More Minute" - bedst kendt i Lis Sørensens version "Ind til dig igen" samt "Sjæl i flammer". Sidstnævnte sammen med Kasper Winding.

I den brede befolkning blev han nok mest kendt netop som ham, der skrev sange til Sørensen og de andre popsangere. Ikke desto mindre er der gennem årene solgt over en million plader med Lars Muhls sange.

Men turnelivet drænede ham. I 1999 forlod han med 15 plader bag sig musikerlivet og trak sig tilbage til Samsø. Kursen bevægede sig fra popstjernen til ledestjerne.

Efter langvarig uforklarlig sygdom og mødet med en "klog mand" valgte han at hellige sig helt de alternative og spirituelle sider. Samt en karriere som produktiv forfatter startende med selvbiografien "Sjæl i Flammer". Siden fulgte blandt andet den oversatte bestseller "Graltrilogien".

Foreløbig er det blevet til omkring 30 bøger herunder hans egen udgave af Biblen. Hans alternative fortolkninger af troens sakramenter i en mere åben og feminin retning i konflikt med de bibeltros gængse udlægninger har givet ham mange høvl. Han er af nogle præster blevet kaldt new age mumbo jumboguru. Selv ser han sig mere som spirituel samfundsrevser.

De seneste ti år har manden med det kridhvide flyvske jesushår boet med sin kone Githa Ben-David på en landsejendom ved Odder. Han lever af bøgerne samt kursus- og foredragsvirksomhed sammen med hende.

På det seneste er Muhls tidligere bløde spiritualitet dog blevet kombineret med en stærkt omdiskuteret og kontroversiel vaccinekritik.

Herunder påstande om, at der er sprøjtemidlet Roundup i en lang række vacciner ikke mindst til børn, og at Bill Gates - som Muhl kalder Kill Bill - bruger vacciner til at nedbringe befolkningen i ulandene.