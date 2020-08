Fra oktober kan du på to uger få udbetalt feriepenge

- Det bliver frivilligt, om man vil have dem udbetalt nu, men det er min forventning, at de indefrosne feriepenge vil få danskerne til at bruge flere penge til gavn for samfundsøkonomien, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).



Til oktober kan lønmodtagere få udbetalt tre af fem ugers indefrosne feriepenge, og fra man beder om det, går der op mod to uger, til pengene kommer. Selve lovforslaget fremlægges tirsdag.

Pengene beskattes som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem, hvis ens indkomst er i det leje.

- Det bliver frivilligt, om man vil have dem udbetalt nu, men det er min forventning, at de indefrosne feriepenge vil få danskerne til at bruge flere penge til gavn for samfundsøkonomien, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

De borgerlige partier og Fagbevægelses Hovedorganisation, FH, foretrækker en flad skat på 38 procent. De frygter, at mange vil fravælge at få pengene udbetalt, hvis det gør, at de når grænsen og skal betale topskat.

Den bekymring afviser rød blok dog, og da De Radikale følger regeringen efter nogen tids tøven, bliver det en progressiv beskatning.

Udbetaling foregår digitalt på borger.dk, hvor man logger på med NemID og beder om pengene. Efter nogle dage får man et brev med angivelse af, hvor mange penge man får udbetalt og hvornår.

- Vi har været opmærksomme på at gøre det let og enkelt at få pengene udbetalt. Derfor kan man få pengene ved at gå ind på borger.dk, og man vil op til to uger fra man sætter fluebenet, have pengene på sin konto, siger Peter Hummelgaard.

Hvis man ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og man får dem automatisk udbetalt ved folkepensionsalderen.

Siden den første september 2019 er feriepengene blevet indefrosset i en fond, fordi man er gået over til et nyt feriesystem.

Før skulle ferie optjenes over et år, men nu kan man afholde den optjente ferie samme måned, den er optjent.

Den borgerlig liberale tænketank Cepos anslår, at knap 100.000 vil skulle betale topskat af pengene.

- I lovforslaget antager man, at 7000 flere kommer i beskæftigelse, hvis alle lønmodtagere får feriepengene udbetalt.

- Men når man skal betale topskat af feriepengene er der forventeligt en del der vil lade deres penge stå i feriepengefonden, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos i en kommentar.