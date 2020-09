Fra ministerbolig til tugthus

Olmert skriver klummer i avisen Jerusalem Post, og her får Netanyahu, der nu er premierminister i Israel, med grovfilen.

Der synes ikke at være mere respekt eller venskab tilbage mellem de to gamle partifæller Ehud Olmert og Benjamin Netanyahu.

Han kritiseres for håndteringen af coronakrisen. Olmert har anbefalet Netanyahu at udpege Gabriel Barbash, der er en "ekstremt troværdig" professor i epidemiologi, til at styre corona-kampagnen.

- Det gør ham til alt det, som premierminister Benjamin Netanyahu og hans bande ikke er, skrev Olmert i juli.

Nogle uger forinden skrev han, at Netanyahu drejer Israel mod fascisme.

Olmert er ellers ude af politik, og den 30. september fylder han 75 år.

Men han har stadig trang til at give sit besyv med i det offentlige rum.

Olmert har været medlem af det højrenationale Likudparti, som Netanyahu nu leder.

Men i 2005 fulgte Olmert Likuds daværende leder og premierminister, Ariel Sharon, med over i et nyt parti, Kadima.

I begyndelsen af 2006 fik Sharon en voldsom blodprop, og Olmert blev premierminister.

Imidlertid blev han anklaget for at have modtaget bestikkelse.

Han blev siddende som regeringschef, mens hans forhold blev efterforsket.

Oppositionsleder Netanyahu buldrede imod ham. Israel kunne ikke have en premierminister, der sad i anklager til halsen.

I 2008 meddelte Olmert, at han gik af. Året efter blev han afløst af Netanyahu.

Olmert blev senere kendt skyldig i korruption og dømt 19 måneders fængsel.

I 2017 blev han prøveløsladt.

Fængselsdommen til Olmert overskygger hans periode som premierminister. Han blev den første israelske premierminister, der kom i fængsel.

Om han bliver den sidste, er et andet spørgsmål.

Nu anklages Netanyahu for korruption. Han afviser at gå af, sådan som Olmert gjorde, blandt andet efter pres fra Netanyahu.

Der er lighedspunkter. Olmert sagde, at han blev udsat for heksejagt, og det mener Netanyahu også, at han gør.

Ehud Olmert uddannede sig som ung på Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, hvor han læste psykologi, filosofi og jura.

Han kom til skade under sin værnepligt og blev tilknyttet militærets pressetjeneste.

Under 1973-krigen arbejdede han i general Ariel Sharons hovedkvarter, og de to kom siden til at arbejde sammen i politik.

I 1978 blev Olmert valgt til parlamentet, hvor han blev genvalgt syv gange. Han var også borgmester i Jerusalem fra 1993-2003.

Han er gift med forfatteren og kunstneren Aliza. De har fire biologiske børn og en adoptivdatter.