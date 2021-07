Fra midnat må barerne holde åbent til klokken 02

Nattelivet kommer et lille skridt tilbage mod normalen, når barer og caféer fra torsdag må holde åbent to timer længere end hidtil og først lukke klokken 02.

Derudover må der fra torsdag sælges alkohol til klokken 02 på blandt andet tankstationer og i kiosker.

De forlængede åbningstider er endnu et skridt tilbage mod normalen efter halvandet år med restriktioner.

Det fortæller Henrik Foget Jensen, der er direktør for barkæden Zwei Grosse Bier Bar, som er i ti jyske byer.

- Det betyder forhåbentlig, at vi får en lidt bedre omsætning, end vi har haft i den seneste periode, hvor vi har haft åbent.

- I dag er det typisk sådan, at de unge finder andre steder at feste, når vi lukker, fordi det langtfra er alle, der går hjem klokken 24.

- De forlængende åbningstider kan måske også betyde, at der ikke vil være så meget støj rundt på gader og stræder, fordi folk holder deres egen fest, siger Henrik Foget Jensen.

Han fortæller, at de restriktioner, der har været på åbningstider i coronatiden, har betydet, at byturen starter tidligere.

- Gæsterne kommer tidligere, end vi så i de gamle dage før corona. Rigtig mange bestiller bord allerede fra klokken 18, og det så vi altså ikke før.

- Det bliver spændende at se, hvordan det ændrer sig, men jeg vil skyde på, at folk begynder at bestille bord lidt senere igen - desværre, siger han.

Restriktionerne på åbningstider har betydet, at Zwei Grosse Bier Bar i øjeblikket kun har valgt at holde kun tre af ti af sine barer åbent. I midten af august venter Henrik Foget Jensen at have åbnet alle barerne.

1. september bliver alle restriktioner ophævet for barer og caféer - herunder krav om coronapas og restriktioner på åbningstider.

Samme dag får diskoteker og natklubber lov at genåbne, men her vil der gælde et krav om fremvisning coronapas, som løber frem til 30. september.

Herefter vil der ikke længere vil være nogen restriktioner.