Fra lørdag er hele Sverige gul i rejsevejledning

Fredag i sidste uge blev Sverige - med undtagelse af Syd- og Vestsverige - farvet gult i rejsevejledningen.

Det vil sige, at hele Sverige nu er gult. Det sker på grund af stigende smitte.

Malmø, Helsingborg og Lund er nogle af de større byer, der ligger i Sydsverige, mens blandt andet Göteborg ligger i Vestsverige.

Det betyder, at rejsende, der ikke er færdigvaccinerede eller tidligere smittet, skal have foretaget en test efter indrejse i Sverige. Udenrigsministeriet opfordrer også til, at man tager en PCR-test, når man kommer hjem til Danmark.

Hele Kroatien - undtagen regionen Sjeverna Hrvatska - farves også gul på grund af stigende smitte.

Desuden farves Niederösterreich i Østrig, Bolzano i Italien, Innlandet, Agder og Trøndelag i Norge gult.

I Spanien ændres regionen Asturien fra gul til grøn.

Når en region er grøn, anbefaler Udenrigsministeriet blot, at man er opmærksom på samme måde, som man i er Danmark, og at man bruger sin sunde fornuft.

Udenfor Europa ændres Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro, Nordmakedonien og USA til orange.

For orange lande gælder det, at ikke-nødvendige rejser frarådes på grund af risiko for høj smitte. Anbefalingen vedrører dog som udgangspunkt ikke færdigvaccinerede og tidligere smittede.

Efter indrejse fra et orange land skal man testes og gå isolation i ti dage, hvis man vel at mærke ikke er vaccineret eller tidligere smittet.