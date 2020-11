Fra kasinogæster til onlinespillere

Da Michael Bay Jørsel fik sine første klienter i behandling, var det kasinobesøg og spil på travheste, der typisk havde sendt dem ud over kanten.

Spilafhængighed har altid eksisteret, men risikoen for at falde i er blevet så meget større.

Knap 30 år efter at han var med til at stifte Center for Ludomani, er paletten af danske og udenlandske spiludbydere eksploderet.

Og ikke nok med, at der i dag er flere fristelser, så er det med telefonen eller computeren muligt at spille alle steder fra - uanset om det er dag eller nat.

Ingen behøver længere bevæge sig væk fra sofaen - et klik er nok til at give efter for drømmen om den store gevinst.

Michael Bay Jørsel, som fylder 70 år 19. november, har været med hele vejen.

Faktisk var det ham og to kolleger, der opfandt ordet ludomani.

Indtil midten af 1990'erne blev spilafhængighed af Sundhedsstyrelsen betegnet med det latinske ord aleamani, som betyder lidenskab for terninger.

Men hvem har nogensinde været afhængig af terningspil. Så er det mere nærliggende med ludomani, som betyder afhængighed af spil/leg.

Michael Bay Jørsel er uddannet socialrådgiver og arbejdede i mange år med alkoholafhængige på behandlingshjemmet Ringgården i Middelfart.

Her stiftede han i 1992 for første gang bekendtskab med de økonomiske og sociale følger af spilletrang, da han blev han opsøgt af en mand i 30'erne, der havde spillet to millioner kroner væk på et kasino.

Der var ingen steder at henvise ham til, og det blev begyndelsen til Center for Ludomani.

Først som et pilotprojekt på Ringgården, senere med eget center i Odense, hvor Michael Bay Jørsel har været leder siden 1998.

Med årene er behandlingsprogrammet udvidet til afdelinger i København, Aarhus og Esbjerg. På de fire centre behandles hvert år knap 700 klienter og deres pårørende.

Men selv om vejen til hjælp er blevet kortere, kommer mange først, når økonomien og familien er slidt op.

På det tidspunkt er det ikke bare spilletrangen, der plager dem, men også gælden til banken og omgangskredsen.

- Først når alle broer er brændt, møder vi dem. Blandt dem unge med en kæmpe gæld og en ødelagt studie- eller lærertid. Mit ønske er, at flere på et tidligt tidspunkt tager det første skridt ud af afhængigheden, siger Michael Bay Jørsel.

Han kunne være pensionist, men er så glad for sit arbejde, at han ingen planer har om at stoppe.

Han er forfatter til bogen "Ludomani - Ikke flere indsatser, tak!" og har desuden bidraget til en række nordiske fagbøger.