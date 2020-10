Fra kamelridt i Kalundborg til Christiansborg

Han blev kendt i sit lokalområde for at ride på en kamel gennem gågaden i Kalundborg under valgkampen i 2011. Det skete under mottoet "Rasmus pukler for dig".

Som sundhedsordfører for Socialdemokratiet har han nogle gange aflastet partifællen Magnus Heunicke i medierne, når sundhedsministeren har haft behov for en lille pause fra den store arbejdspukkel under coronakrisen.

Rasmus Horn Langhoff, som torsdag den 8. oktober fylder 40 år, er opvokset i Slagelse og er ud af en socialdemokratisk familie. Partiet går som en rød tråd gennem hans liv og karriere.

Tidligt i teenagealderen meldte han sig ind i lokalafdelingen i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), hvor også hans to ældre brødre havde været aktive. Senere avancerede han til at blive medlem af forretningsudvalget i landsorganisationen.

Efter kamelridtet i Kalundborg lykkedes det Rasmus Horn Langhoff at komme i Folketinget i 2011. Og han blev genvalgt ved folketingsvalgene i både 2015 og 2019.

Sideløbende uddannede han sig til historiker på Københavns Universitet, og i 2017 afleverede han sit speciale.

Specialet handlede om det store formandsopgør i 1992 i Socialdemokratiet, hvor Poul Nyrup Rasmussen væltede Svend Auken, der ellers havde sikret partiet et kanonvalg med 69 mandater ved valget i 1990.

Rasmus Horn Langhoffs konklusion var, at det såkaldte kongemord på Auken var uundgåeligt.

- Mine interviews viser, at topfolkene blandt Aukens støtter var opmærksomme på, at det krævede en ny formand, hvis Socialdemokratiet skulle have regeringsmagten på det tidspunkt, sagde han i 2017 til Politiken.

Rasmus Horn Langhoff har som en af sine mærkesager at sikre bedre infrastruktur på Vestsjælland, blandt andet motorvej hele vejen til Kalundborg.

Privat var han tidligere gift med Anne Sina, der har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Parret har to børn.