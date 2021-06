Fra juli vil en PCR-test være gyldig i coronapasset i 96 timer

PCR-test vil have en længere gyldighed fra 1. juli.

Fra 1. juli vil en PCR-test være gyldig i coronapasset i 96 timer mod de nuværende 72 timer.

Det fremgår af den nye genåbningsaftale, som et bredt flertal i Folketinget natten til torsdag er blevet enige om.

Før at det falder på plads, skal der laves nogle tekniske ændringer i coronapas-appen, som forventes at være løst i slutningen af juni.

PCR-test er den type, som tages via en podning i halsen, og hvor svaret typisk kommer dagen efter, at man har taget prøven. De 96 timer er gældende fra det tidspunkt, hvor man har fået taget testen.

For lyntest, der tages i næsen, vil testen fortsat være gældende i 72 timer.

Folketinget er desuden blevet enige om at beholde coronapasset, men udfase det hen over sommeren, inden det helt vil bortfalde 1. oktober.

Coronapasset er et bevis på, at man enten er testet negativ, vaccineret eller har været smittet inden for det seneste halve år.

Udfasningen af coronapasset vil begynde allerede fra mandag de steder, hvor der er mindst smitterisiko.

Det gælder blandt andet på biblioteker og i fritids- og foreningsaktiviteter - eksklusive idræt.

Herefter vil det blive udfaset frem mod 1. oktober, hvor krav om coronapas på natklubber og til store arrangementer vil være det sidste, der falder bort.

Folketinget er desuden blevet enige om, at der skal en indføres en dokumentationsordning, så man kan bevise, hvis man er undtaget for at skulle tage test og dermed coronapas.

Det står ikke nærmere beskrevet, hvordan den ordning vil blive skruet sammen. Ordningen skal efter planen falde på plads i løbet af juni.