Fra jægere på Borneo til dansk stenalder

Men ikke for religionsforsker Mikael Rothstein, der fylder 60 år den 8. maj.

Måske i sidste øjeblik, inden de få tusinde, der er tilbage, forsvinder på grund af skovrydning og nye levemåder langt fra nomadetilværelsen.

En del af den viden, han har fået i feltarbejdet, bruger han i øjeblikket i et forskningsprofessorat på Museum Lolland-Falster.

Her tager forskningen udgangspunkt i de fund, som arkæologer har gjort under udgravningerne til den 18 kilometer lange Femern-tunnel mellem Danmark og Tyskland.

Det kan være dyrekæber, lerkar, spyd og flintøkser brugt i religiøse ritualer af stenalderfolket for 5500 til 6500 år siden.

Drømmen er på længere sigt at skrive det tidligste kapitel i Danmarks religionshistorie. Det er ikke gjort før.

Måske kan der ligefrem drages en parallel til penanerne på Borneo, der kan have delt livsvilkår med stenalderfolket.

Når Mikael Rothstein ikke forsker på Lolland, er han ansat som lektor i religionshistorie på Syddansk Universitet, hvor han foruden indfødte folk har de nye religioner i Europa og USA som sit felt.

Ud over at forske er Mikael Rothstein kendt som debattør. Som videnskabsmand ser han religioner som "menneskeskabte konstruktioner".

- Jeg tror ikke, at der er mere mellem himmel og jord end måger og flymaskiner.

Bag sig har han en række bøger, herunder "Den kristne krop - fem essays om kød, blod, hud og hår" og debatbogen "Gud er blå" om nyreligiøse bevægelser.

Hans hovedværk, "Regnskovens Religion", udkom i 2016. 500 sider om penanernes religion, der i år blev fulgt op med "Næsehornsfuglen Skriger", der handler om penanernes nabofolk.

Desuden har han sammen med sin bror, Klaus Rothstein, skrevet "Bomben i turbanen" om krisen om Muhammed-tegningerne.

Privat har Mikael Rothstein levet sammen og været gift med Mie i 37 år. De har to børn og to børnebørn. Et tredje er på vej.

En russisk landskildpadde har dog fulgt Rothstein endnu længere, nemlig siden han var 14 år. Da han fik den, var den fem-syv år, så han betragter den som jævnaldrende.

Til det private hører også, at Rothstein hverken ryger eller drikker. Men han sætter pris på god mad, bare han ikke skal klæde om inden.

- Jeg har aldrig haft et slips på, og et jakkesæt ejer jeg ikke.