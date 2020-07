Fra gadegøgler til prishædret skuespiller

Han begyndte, blandt andet sammen med skuespiller Lars Mikkelsen, at optræde som artist med "Cirkus Piccolo", der optrådte med gøgl på Strøget i København og i andre europæiske storbyer.

Efter de glade dage som gøgler kom Lai Yde, som fylder 50 den 9. juli, ind på Statens Teaterskole, hvorfra han blev uddannet i 1999.

Senere spillede han med i tv-serien "Hotellet" og i seermagneten "Krøniken", hvor han spillede rollen som Per Cedergren, der var karakteren Søs' forlovede.

Undervejs var han blandt modtagerne af årets talentpris ved Reumert-uddelingen i 2003.

Det er ikke den eneste gang, Lai Yde er blevet hædret for sit skuespil. Sidste år vandt nemlig Bodilprisen i kategorien Bedste Mandlige Birolle for sin præstation i filmen "Holiday".

Men det er ikke kun inden for skuespillet, at Lai Yde har vist sit talent. I 2007 medvirkede han i "Vild med dans". Selv om det ikke blev til en førsteplads, havde skuespilleren til gengæld held i kærligheden.

Det slog nemlig gnister i træningslokalet mellem ham og dansepartneren, Mie Moltke. Sammen fik parret sønnen Mio, inden de blev skilt i 2015.

- Han var tre år, så han forstod ikke rigtig ordet skilsmisse. Der var en lang periode, hvor han var trist og ked af det og indadvendt, har Lai Yde sagt om sønnen i programmet "Til Middag Hos" ifølge Ekstra Bladet.

Et år efter skilsmissen kunne skuespilleren annoncere, at han igen skulle være far. Dengang dannede han par med hollandske Marieke Kouwenhoven.

De fik sønnen Noah, inden de gik fra hinanden sidste år.

Ved siden af skuespillerkarrieren har Lai Yde stiftet konsulentfirmaet Human Direction. Her tilbyder han blandt andet kurser og foredrag til erhvervslivet.