Fra første juledag kan britiske fly igen lande i Danmark

Danskere bosiddende i Storbritannien opfordres fortsat kraftigt til ikke at rejse hjem grundet virusmutation.

Den 25. december klokken 00.00 ophæves et flyveforbud som ventet for alle passagerflyvninger fra Storbritannien til Danmark.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter sent onsdag aften.

- Er du dansker bosiddende i Storbritannien, opfordres du kraftigt til ikke at rejse til Danmark og til at følge de britiske myndigheders anvisninger, skriver Borgerservice.

Sent tirsdag aften forlængede Transport- og Boligministeriet et flyveforbud for passagerfly fra Storbritannien til Danmark frem til og med 24. december ved midnat.

Forbuddet har til hensigt at begrænse risikoen for smittespredning af en ny variant af coronavirusset, der på det seneste har spredt sig i det sydlige England.

Den nye virusvariant er ifølge eksperter 70 procent mere smitsom end den almindelige.

- Regeringen følger situationen tæt. Lige nu er der stor usikkerhed om den nye mutation, og om hvorvidt rejsende fra England her i julen vil overholde en anbefaling om ti dages selvisolation, udtalte transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Mandag oplyste Sundhedsministeriet, at personer, der er rejst fra Storbritannien til Danmark 30. november og herefter, opfordres til at gå i isolation i ti dage.

Regeringen besluttede den 20. december midlertidigt at lukke for adgangen til det danske luftrum for flyvninger fra Storbritannien.

Yderligere indfører regeringen som følge af den nye virusmutation skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med bopæl i Storbritannien fra den 25. december til og med den 3. januar.

Dog undtages bestemte persongrupper, som fortsat kan rejse ind i Danmark. Det gælder primære omsorgspersoner for mindreårige børn, som dog skal kunne fremvise en negativ covid-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Også familier eller kærester til alvorligt syge eller døende personer i Danmark er undtaget på betingelse af en negativ test, ligesom at indrejser med henblik på godstransport er undtaget.