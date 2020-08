Fra bydronning til udskældt kulturminister

Tirsdag den 11. august bliver Joy Mogensen 40 år og er kultur- og kirkeminister. Ikke bare titlen, men også tillægsordene er anderledes.

Borgmesterkæden kom seks år efter et valg til byrådet, der kronede en ungdom præget af politisk arbejde i DSU samt en uddannelse i Kultur- og Sprogmødestudier på RUC.

Ved kommunalvalget i 2017 ledte hun Socialdemokratiet til et kanonvalg i Roskilde og fik næsten 15.000 personlige stemmer.

Som politisk stjernefrø af den kaliber var det derfor ikke komplet uventet, at Joy Mogensens navn var at finde på statsminister Mette Frederiksens (S) ministerliste.

Og med Joy Mogensens ofte italesatte glæde ved klassisk musik - hendes støvsuger har dirigeret mangt en arie, har hun sagt til Altinget - var hendes entre i Kulturministeriet heller ikke helt ved siden af.

- Jeg havde aldrig troet, at det var muligt, sagde Joy Mogensen den solskinsmorgen i juni i 2019.

Siden skiftet har dårlige politiske sager dog stået i kø. Det samme har kritikere fra både kulturlivet, mediebranchen og Christiansborg.

Joy Mogensen overtog et ministerium midt i omstridte besparelser på kulturen, i DR og et uskønt radioudbud. Allerede i september var hun under angreb for at have sminket tal for nye besparelser på kulturen.

Og i oktober blev hun ramt af en personlig tragedie, da det barn, hun ventede i samme måned, døde. Ministeren gik på orlov.

- Sorgen vil altid være der. Men den bliver ikke ved at fylde det hele. Når sorgen ikke fylder for meget, kommer jeg på arbejde igen, skrev Joy Mogensen.

1. januar startede det politiske liv igen. Kort efter kom covid-19 til Danmark.

Kulturlivet følte på ingen måde, at ministeren hverken respekterede eller kæmpede for det. Helt grelt blev det, da hun i marts kaldte det "upassende at tale om kultur" under krisen.

- Det er rart at se, at kulturen åbenbart kan klare sig uden en minister, sagde museumsdirektør Ulla Tofte spydigt til Berlingske i den anledning.

I slutningen af marts opfordrede et flertal i Folketinget statsministeren til at fjerne Joy Mogensen fra forhandlingerne om hjælp til kulturen.

Kritikken har haglet ned fra både kommentatorer og politikere, der har kaldt hende regeringens svageste kort, uden handlekraft og uden forståelse for sit område.

I juli fik hun en næse af Folketinget efter lang tids frustration hos kulturordførerne.

Joy Mogensen står fortsat foran komplicerede politiske forhandlinger om medieforlig og en varslet revision af teaterloven og museumsloven.

Her får Joy Mogensen brug for flere af de tillægsord, der blev knyttet til hende i Roskilde, og færre af dem, der er knyttet til hende på Christiansborg.