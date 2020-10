Foto: Per Morten Abrahamsen/Free

Bo Schiøler er stadig en aktiv musiker. Den 20. oktober udkom han med en sangbog om den tredje alder samt cd'en "Rekviem for Kraka".

Artiklen: Fra børnenes kattejammer til musik for ældre

Efter at have fortalt børns historier i over 40 år på Vesterbro Ungdomsgård, laver Bo Schiøler nu musik til seniorer. Torsdag den 29. oktober fylder han 75 år.