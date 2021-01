Fra barnestjerne til verdenskendt hobbit

Det var en af grundene til, at den amerikanske skuespiller Elijah Wood blev castet til rollen i en af de dyreste filmindspilninger nogensinde med et budget på 270 millioner dollar svarende til omkring 1,7 milliarder kroner.

Torsdag den 28. januar fylder han 40 år.

"Ringenes Herre" har været det største og mest indtjenende projekt, Wood har deltaget i, og han blev da også mættet af store projektet, har han senere fortalt til The Guardian.

- Min umiddelbare følelse, efter den første "Ringenes Herre"-film kom ud, var, at jeg ikke kunne forestille mig at være med i noget så stort igen.

- Så det første, jeg arbejdede med efter, var en film, som næsten ingen så, fordi den var virkelig lille, lød det i 2011 fra Wood.

Alle tre "Ringenes Herre"-film blev som et stort sats indspillet i ét stræk og havde premiere fra 2001-2003.

Elijah Wood var allerede en anerkendt skuespiller som barn. Med sine lysende blå øjne og søde fremtoning vidste hans forældre, at han var skabt til at blive en stjerne i Hollywood.

Hans mor tog ham derfor med til et møde med en agent, da han var blot syv år.

Et spirende håb om, at Wood ville blive en stjerne, fik hans familie til at flytte til Los Angeles for at få gang i hans karriere.

Og hurtigt fik han sine første kontrakter. Et af hans første projekter var at medvirke i en musikvideo med sangeren Paula Abdul.

Herefter tog karrieren fart. Han høstede stor anerkendelse for sin rolle som søn til hovedrollen i filmen "Avalon" fra 1990.

Præstationen gjorde ham eftertragtet, og i løbet af 1990'erne medvirkede han i flere film, før han blev castet til "Ringenes Herre", da han var omkring 18 år.

Han har haft roller i film som "Back to the Future Part II" og "Paradise". Wood spillede også en af hovedrollerne i genindspilningen af børne-adventurefilmen "Flipper" i 1996.

I modsætning til mange andre store børnestjerne har Elijah Wood rent faktisk også haft en succesrig karriere som voksen.

I de seneste år har han dog mest tonet frem på den lille skærm i forskellige serier og shows. Han har desuden lagt stemme til flere tegnefilm og videospil.

Privat danner Elijah Wood par med den danske producer Mette-Marie Kongsved. Sammen har de et barn.

De mødte efter sigende hinanden, da de arbejdede sammen på Netflix-filmen "I Don't Feel at Home in this World Anymore" fra 2017.