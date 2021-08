Fra Wall Street til catering og kogebøger

I en tidlig alder fik hun arbejde som babysitter i delstaten New Jersey, hvor hun arbejdede for 50 cent i timen ifølge magasinet Harper's Bazaar. Senere fik hun job som model.

Efter studietiden på Barnard College i USA tog hun til finansgaden Wall Street i New York og blev børsmægler.

På det tidspunkt var hun blevet gift med Andrew Stewart, med hvem hun havde fået datteren Alexis.

Men efter flere år som børsmægler forlod Martha Stewart, som fylder 80 år tirsdag den 3. august, Wall Street og startede sit eget cateringfirma.

I 1982 blev hendes første bog, "Entertaining", udgivet. Siden er adskillige af slagsen fulgt efter - blandt dem "Weddings", og senere kom magasinet "Martha Stewart Weddings".

Derudover stiftede hun forretningsimperiet "Martha Stewart Living Omnimedia".

Men det har også været en karriere med ridser i lakken.

I 2004 blev hun dømt for at have løjet og for at have søgt at hindre efterforskningen af hendes salg af aktier i bioselskabet ImClone Systems.

Straffen lød på fem måneders fængsel, og derudover skulle hun afsone fem måneders husarrest og betale en bøde, der dengang svarede til 180.000 kroner.

Over for Harper's Bazaar har hun tidligere beskrevet det som en "meget alvorlig begivenhed" i sit liv.

Selv om forretningskvindens ry havde lidt et knæk, fortsatte karrieren.

Hun har blandt andet været vært for realityshowet "The Apprentice: Martha Stewart", er forfatter til omkring 100 bøger, og er optaget i New Jersey Hall of Fame.

Martha Stewart blev skilt fra Andrew Stewart i 1990 og har ikke giftet sig igen.