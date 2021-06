Fra Stockholm til Hollywood

Læg dertil en unik evne til at samarbejde med nogle af det store lærreds største navne.

Ikke mange kan prale med, at de har været med til at skyde både musikgruppen Abba og stjerneskuespillerne Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis og Johnny Depp til stjernerne.

Det er, hvad Lasse Hallström kan. Den svenske filminstruktør, der egentlig blev født Lars Hallström, fylder 75 år den 2. juni.

Som ung gik han på Adolf Fredriks Musikskole, men det var i filmmediet, han startede karrieren.

Det begyndte med mindre serier i Sverige.

I 1974 satte Lasse Hallström sig så sammen med det, der skulle ende med at blive en af verdens mest succesfulde popgrupper, Abba, og begyndte at lave musikvideoer for dem.

Det gjorde han de næste mange år.

Men indimellem blev der også tid til andre projekter. I 1985 lavede Lasse Hallström filmen med den svenske titel "Mitt Liv som Hund", og den sendte to Oscar-nomineringer i hans retning.

Han vandt dog ikke, men branchen fik så småt øjnene op for den talentfulde instruktør.

Tiden var til, at Lasse Hallström søgte videre fra de trygge rammer i Sverige. Destinationen hed Hollywood, og det skulle vise sig at være en fornuftig beslutning at prøve sig af i det amerikanske filmmekka.

Hans mest kendte film er formentlig "Whats Eating Gilbert Grape", som havde premiere i 1993, og det var her, unge stortalenter som Johnny Depp, Juliette Lewis og en dengang ikke særlig kendt Leonardo DiCaprio kom på rollelisten.

Filmen blev ikke nogen økonomisk succes. Men den blev rost og opbyggede en stor fanskare.

Efterfølgende har Lasse Hallström blandt andet lavet "Chocolat", igen med Johnny Depp i en hovedrolle.

I andre film har han ligeledes arbejdet med nogle af filmindustriens største skuespillere, herunder Kevin Spacey, Judi Dench og Ewan McGregor.

Lasse Hallström har været gift med Lena Olin siden 1994. De har to børn og bor i New York i USA.