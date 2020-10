Fra Shu-bi-dua til brancheformand

I 16 år turnerede han landet rundt som keyboardspiller i Shu-bi-dua, inden han sagde tak for denne gang i 2001 og kastede sig over andre musikalske projekter.

Da han forlod det ekstremt populære band var det med bogen "Femten år med Shu-bi-dua", der ærligt beskrev både op- og nedture i bandet.

Han var klar til et nyt og mere roligt kapitel i sit liv med tid til familie og nye projekter.

Men selvom Shu-bi-dua-tiden for længst er forbi, er Jørgen Thorup stadig en meget aktiv mand i musikbranchen, og han har heller ikke lagt de gamle tider helt bag sig.

Han har siden 2006 været forsanger i Hardinger Band, der turnerer med de gamle Shu-bi-dua-sange.

De to tidligere Shu-bi-dua-kollegaer, Michael Hardinger og Kim Daugaard, er også en del af bandet.

Jørgen Thorup har også tre soloalbums i bagagen samt deltaget i Melodi Grand Prix tre gange - senest i 2006.

Ud over stadig at have en aktiv musikkarriere er Jørgen Thorup også blevet branchemand.

Han er formand for Dansk Kunstnerråd, der er en samling af forskellige kunstnerorganisationer i Danmark, hvor den ene er Danske Populær Autorer, som han også er næstformand for.

Han er ligeledes formand for Foreningen Spil Dansk.

Ved siden af alt dette driver han også en musikalsk teambuilding-virksomhed.

Privat er han gift, har en teenagesøn og bor på Østerbro i København.

Som en gave til sig selv udkommer Jørgen Thorup med sit fjerde soloalbum på hans fødselsdag, hvor han også fejrer 40-års jubilæum som musiker.