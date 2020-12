Fra Mr. Robinson til mordgåder og kagekamp

Det samme var han for "Fangerne på fortet" sammen med skiftende kvindelige medværter som Camilla Ottesen og Sidsel Agensø.

I 2004 tog han fra TV3 og hoppede over til ledelsen i SBS TV og blev siden kanalchef for Kanal 5.

Her huskes han blandt andet som vært for rejseprogrammet "Peking Express".

Derudover begav Thomas Mygind, som runder de 60 den 20. december, sig ud i krimiverdenen som vært for programmet "Krimi5".

Samme genre fulgte i tv-programmet "Fornemmelse for mord", hvor Mygind gravede i uopklarede mordsager, som han med hjælp fra clairvoyante forsøgte at opklare.

I forbindelse med værtsrollen tog Mygind en seance hos en clairvoyant, fortalte han til Se og Hør.

- For mig var der en grad af bevis på, at der er mere mellem himmel og jord, end man kan forklare. For eksempel vidste den clairvoyante ting om mig, som kun jeg selv ved, sagde han.

Værtsrollen har også fulgt ham i en helt anden ende af tv-genren.

Eksempelvis i programmet "Kagekampen", hvor deltagerne kæmpede om at blive Danmarks bedste amatørbager.

Men efter knap 13 år sluttede samarbejdet med Discovery Networks i 2016.

- Jeg har jo altid haft den holdning, at så længe tv mener, at de kan bruge mig til noget fornuftigt, og jeg samtidig mener, at jeg kan bruge tv til noget fornuftigt, så ser jeg ingen grund til at lade otium-hængekøjen friste.

- Og det er der ikke ændret på, sagde Thomas Mygind til Se og Hør.

Senere fortalte den garvede tv-vært til Ekstra Bladet, at han havde "absolut rigeligt at se til" med sine foredrag.

Thomas Mygind tager nemlig rundt som foredragsholder, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan man får øget trivsel og et større personligt overskud.