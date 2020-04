Fra Mærsk til blockchain

Lone Fønss Schrøder, der 2. april fylder 60, er samtidig en af de højest placerede danskere i internationalt erhvervsliv med bestyrelsesposter i Volvo og Ikea.

Hun er uddannet både økonom og jurist og satte fart på karrieren i firserne i A.P. Møller-Mærsk. Som 28-årig blev hun direktør for koncernens luftfartsselskab, Star Air.

Allerede inden da var Lone Fønns Schrøder blevet oplært i disciplin og hårdt arbejde i ansættelser hos hotellet D'Angleterre og modeskaberne Margit og Erik Brandt.

Værdierne i Mærsk kom også til at spille en væsentlig rolle for hendes karriere: Der skal skabes vækst og værdier for virksomheden og gode arbejdspladser for medarbejderne.

Lone Fønss Schrøder blev den højest rangerede kvinde i rederiet, inden hun gik nye veje som direktør i et biotekfirma og det svenske rederi Wallenius.

Som 50-årig satsede hun fuldt ud på en allerede blomstrende bestyrelseskarriere.

Det var også fra det niveau, at hun indledte en kamp for flere kvindelige ledere og ikke mindst ligeløn. Både i sine egne virksomheder og i erhvervslivet generelt.

- Jeg vil ikke acceptere, at jeg sidder i bestyrelsen i en virksomhed, der hver dag trykker kvinder, sagde hun til Berlingske i 2016.

I den svenske bilproducent Volvo var hun blandt andet med til at indføre, at barsel - som stadig overvejende tages af kvinder, især i Danmark - ses som en kompetencegivende del af karrieren.

Bestyrelseskarrieren bragte hende blandt andet til toppen af Saxo Banks bestyrelse, og det er i den finansielle verden, hun har lanceret seneste kapitel i sin karriere.

Lone Fønss Schrøder har dels stiftet sit eget firma inden for finansielle løsninger, og sidste år blev hun direktør for Concordium, et blockchainfirma startet af Saxo-stifter Lars Seier Christensen.

Målet er at udvikle teknologien, så den bliver en troværdig og sporbar mulighed for myndigheder og store banker at bruge. I 2020 skal platformen rulles ud.