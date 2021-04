Fra Askepot til talentshowets dronning

Men så åbnede hun munden og lod sin stemme fylde salen med "I Dreamed a Dream", så enhver troede på den drøm. Så lo de ikke mere.

Den 1. april fylder Boyle 60 år efter en ekstrem karriere. Den startede først, da hun var 48 år og lod sig overtale til at deltage i talentshowet.

Hun vandt faktisk ikke. Men det var fuldstændig lige meget, for historien om Susan Boyle var større end vinderne og larger than life.

Med raketbenzin fra sociale medier og YouTube tog hendes berømmelse øjeblikkelig kurs mod stjernerne.

Fortællingen om en lidt forkrampet, overset kvinde fra en lille skotsk flække med en ubændig lyst til at synge og en stemme, der kunne bære drømmen, var en gribende international succeshistorie.

Hun fik makeover af hår og tøj, og hun fik stress. Oveni fik hun også konstateret Aspergers Syndrom. Det gjorde det ikke lettere at håndterede den vilde opmærksomhed.

For ugebladene var hun gaven, der blev ved at give, fordi der hele tiden var noget at skrive om. Og de fik millioner af kvinder verden over til at læse om det og identificere sig med Askepot, som drømte stort og vildt og vandt.

Hun blev født i den lille skotske mineby Blackburn øst for Glasgow som den yngste af ni børn. Iltmangel under fødslen mentes at være årsag til indlæringsproblemer, så selvfølgelig blev hun også mobbet i skolen.

Allerede som lille drømte hun om at synge. Men det blev mest til kirkekoret, for ugifte Susan skulle i stedet passe sin syge mor og arbejdede i et køkken.

Men deltagelsen i "Britain's Got Talent" vendte om på alt.

Millioner af plader solgte hun og blev meget mere end det one hit wonder, nogen måske havde troet.

Hendes debutalbum "I Dreamed a Dream" solgte over 700.000 eksemplarer - bare i USA - bare den første uge. Albummet gik også til tops i Storbritannien.

I alt har hun udgivet otte studiealbummer. Der er endda lavet en musical om hende baseret på selvbiografien, "The Woman I Was Born to Be".

Dommeren og opfinderen af "Britain's Got Talent", Simon Cowell, har kaldt Susan Boyle for selveste meningen med hele showet.

Hendes imponerende pladesalg på hans pladeselskab, Syco, har da også bidraget pænt til at gøre ham til en af de rigeste i den britiske musikindustri.

Boyle bor i dag - sine egne mange millioner til trods - stadig i fødebyen Blackburn, blot i et lidt større hus. Hun er forblevet single og har udtalt, det ville være alt for sent med en kæreste nu.