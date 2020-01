Foto og video: I stiveste skrud til nytårstaffel

Dronning Margrethe ankommer til nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, onsdag den 1. januar 2020.

Her mødtes Kongehus, regering, Folketingets formand, højsteretspræsident, samt ledende medlemmer i forsvar, politi og uddannelse over en 4-rettes menu.

Torsdag 2. januar afholdes der først nytårskur for Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII's Palæ på Amalienborg. Det sker fra kl. 9.50. Der afholdes efterfølgende nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot kl. 11.30.

Gæstelisten

DEN KONGELIGE FAMILIE:

Hendes Majestæt Dronningen

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

REGERINGEN:

Statsminister Mette Frederiksen

Finansminister Nicolai Wammen

Udenrigsminister Jeppe Kofod

Justitsminister Nick Hækkerup

Social- og indenrigsminister Astrid Krag

Skatteminister Morten Bødskov

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Transportminister Benny Engelbrecht

Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Forsvarsminister Trine Bramsen

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Erhvervsminister Simon Kollerup

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Boligminister Kaare Dybvad

Miljøminister Lea Wermelin

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen

FOLKETINGETS FORMAND:

Formand for Folketinget, fhv. minister Henrik Dam Kristensen

HØJESTERET:

H.E. Højesteretspræsident Thomas Rørdam

ØVRIGE:

H.E. Forsvarschef, Værnsfælles Forsvarskommando, general Bjørn I. Bisserup

H.E. Viceforsvarschef og Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen

Chef for Den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst, kammerherre Mads Rahbek

Chef for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen

Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg

Politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes

Departementschef i Statsministeriet, statsrådssekretær Christian Kettel Thomsen

Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen

Rektor for Københavns Universitet, professor Henrik Caspar Wegener

HOFFET:

Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich

Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode

Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit

Hofdame, oberstinde Annette de Scheel

Hofdame Ane Vibeke Foss

Hofdame Annelise Wern

Hofdame, ambassadør Jette Nordam

Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen

Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste Dan Folke Pedersen

Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær

Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Peter Stamp

Slotsforvalter på Fredensborg Slot, oberst Bjarne Højgaard Jensen

Kongelig konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen

Ordenshistoriograf, lektor, dr. phil. Jes Fabricius Møller

Kgl. jægermester, skovrider i Gribskov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen

Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt

Kommunikationschef Lene Balleby

Personalechef Pernille Flarup

Slots- og Palæforvalter, major Michael de Voss

Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen

Adjudant, major Ole H.B. Jensen

Adjudant, major Michael Rose

Adjudant, major Thomas Søborg Lassen

Adjudant, major Johnnie Korsholm

Adjudant, orlogskaptajn Peter Herman Gandrup

Vagtkommandør, major Christian Frederik Wiggers

DERES KONGELIGE HØJHEDER KRONPRINSENS OG KRONPRINSESSENS HOF:

Hofchef for D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat, kammerherre Christian Schønau

Privatsekretær, hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Christine Pii

Privatsekretær Morten Roland Hansen

HENDES KONGELIGE HØJHED PRINSESSE BENEDIKTES HOF:

Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherre, oberst Tommy M. Paulsen

Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherreinde Anne Dorthe Iuel