Forvent ingen kaniner i hatten i Rigsretten

Jens Elo Rytter, professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, forklarer, at der nu - i modsætning til i kommissionen - står to parter over for hinanden i form af Støjbergs advokater og Folketingets to anklagere.

- Her har du to parter, som styrer sagen langt henad vejen, siger han.

Men man skal ikke forvente væsentlige nye oplysninger i Rigsretten.

- Man kan aldrig vide. Men i lyset af, hvor grundigt stenene har været vendt i instrukskommissionen, vil jeg være meget overrasket, hvis der kommer helt nye kaniner op af hatten i rigsretten, siger Jens Elo Rytter.

Støjberg har i Rigsretten advokaterne René Offersen og Nicolai Mallet. Sidstnævnte mener, at der nu bliver et andet fokus end i kommissionen, fordi der også er et forsvar.

Han forventer, at beviserne vil blive vurderet afgørende anderledes.

- Det her er en straffesag, hvor retten skal være sikker på, at resultatet er rigtigt. Vi er ikke i sagens mange dokumenter stødt på noget bevis for, at Inger Støjberg skulle have afgivet en ordre til nogen om at gøre noget, der ikke var lovligt.

- En anden væsentlig forskel er, at der nu er mulighed for at stille spørgsmål til vidnerne. I kommissionen var det en meget ensidig affære. Til gengæld tror jeg ikke, at man skal forvente, at der dukker nogen kaniner op af nogens hat, siger Nicolai Mallet.

Sagen handler om, at der i 2016 var en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene er mindreårig, skulle adskilles. Kommissionen fandt den "klart ulovlig". Og nu er Støjberg så tiltalt.

Centralt i Rigsretten bliver ifølge Jens Elo Rytter, hvad Støjbergs rolle og ansvar har været i forhold til, at der blev iværksat en ulovlig praksis.

Han påpeger, at der ikke foreligger en direkte ordre fra Støjberg til embedsværket.

- Der er ikke nogen skriftlig ordre, som man kan hive frem som en rygende pistol. Så det beror mere på, at der er embedsmænd, der har fået det klare indtryk, at det var det, som Inger Støjberg ville, og at det derfor var lige så godt som en ordre, siger Jens Elo Rytter.

Et andet tema bliver embedsmændenes ageren. Her påpeger han, at nogle embedsmænd allerede har fået kritik af kommissionen for at være for passive.

Mallet går efter en frifindelse af Støjberg, som ifølge ham ikke har gjort noget ulovligt.

- Det er 22 eller 23 par ud af 32, som er blevet adskilt. Så er det jo svært at tale om en undtagelsesfri instruks - ellers er den i givet fald ikke blevet fulgt, siger han og tilføjer:

- Hun pålagde ikke sine embedsfolk at adskille alle par. Men hun pressede voldsomt på for, at så mange som muligt blev adskilt. Og det er der ikke noget forkert i.

Advokaten peger også på embedsmændenes rolle som et centralt punkt.

- Ingen embedsfolk mener, at de har gjort noget forkert, og ingen embedsfolk har sagt, at Inger Støjberg har bedt dem om at gøre noget ulovligt, siger Mallet.

Sagens anklagere vil ikke udtale sig forud for sagen.