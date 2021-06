Forvaringsdømt vil væk fra trusler fra medindsatte i fængsel

Den 36-årige herningenser blev idømt forvaring - en tidsubestemt sanktion, der kommer i spil, når den kriminelle anses for at være særlig farlig.

Han blev også dømt for at have skudt en rocker flere gange i benene.

I 2019 blev Miki Toth dømt for at have kastet en håndgranat mod en rockerborg tilhørende Black Army i Herning.

Miki Toth er anbragt i Enner Mark Fængsel i Horsens. Men onsdag eftermiddag sidder han iført en nystrøget blå skjorte og mørke bukser i retssal B i Retten i Horsens.

Det sker, efter at han har anmodet retten om at blive udskrevet på prøve.

Det er noget utraditionelt, da der normalt går tre år, før afsoningsstedet er forpligtet til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

- Jeg oplever en del trusler og har selv valgt at sidde i fængslets fokusafdeling, hvor vi kun kommer ud to og to ad gangen, forklarer Miki Toth.

Han fortæller, at han også har oplevet at blive overfaldet af en medindsat.

Han har gennemgået misbrugsbehandling og drømmer om at starte på en frisk og tage HF-eksamen.

Første skridt er en prøveudskrivelse, så han kan bevise, at han ikke længere har en kriminel tankegang, lyder argumentationen.

- Jeg mangler noget at forholde mig til. En plan, et mål, et tidsperspektiv for, hvornår jeg kan komme ud af min forvaringsdom. Det er håbløst bare at sidde at glo i luften. Der sker intet konstruktivt i mit liv.

Mandens forsvarsadvokat, Glenn Hein, mener, at det kan være på kant med menneskerettighederne at nægte Miki Toth at blive udskrevet på prøve.

- Man har ikke taget initiativ til at lave et udslusningsforløb. Hvis man ikke vil lave det, må man ændre forvaringsdommen og prøveudskrive ham.

Over for ham sidder anklageren, der har en helt anden holdning til sagen.

Det er for tidligt at anmode om at blive prøveudskrevet, lyder det fra anklager Anja Langeland.

Hun har erklæringer med fra Kriminalforsorgen og fra en speciallæge i psykiatri, der understøtter hendes synspunkt.

Ingen af de to parter kan anbefale, at Miki Toth på nuværende tidspunkt prøveudskrives.

Inden retsmødet er forbi efter knap en time, får den dømte det sidste ord:

- Jeg erkender, at jeg har begået fejl, og jeg står ved de ting, jeg har gjort. Men jeg har brug for at få en chance til at bevise, at jeg kan leve et normalt liv og begå mig i samfundet uden kriminalitet.

Dommeren vil tygge på argumenterne og afsige kendelse i sagen 7. juli.