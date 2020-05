Forvaltning: Tilladelse til at udlede spildevand står ved magt

Notatet kommer forud for et møde mandag eftermiddag i teknik- og miljøudvalget, hvor sagen skal drøftes.

Det er forsyningsselskabet Hofor, der har fået tilladelsen fra embedsmændene i kommunen.

Hvis tilladelsen skal trækkes tilbage, forudsætter det ifølge forvaltningen, at der var begået fejl.

Det er der efter embedsmændenes vurdering ikke.

Forvaltningen vurderer, at der ikke har været behov for at lave en særlig miljøvurdering, en såkaldt VVM-screening.

Udledningstilladelser er ikke omfattet af krav om screening, hedder det i notatet.

Teknik- og miljøborgmesteren har sagt, at hun først fik kendskab til sagen, da medier omtalte den i sidste uge. Da var tilladelsen givet.

Ninna Hedeager Olsen skal nu drøfte sagen med sit politiske udvalg mandag eftermiddag.

Hun vil i den forbindelse have yderligere undersøgelser på bordet.

- Forvaltningen er nu kommet med sin redegørelse om forløbet. Men vi skal have hver en sten vendt i denne sag.

- Derfor vil jeg have iværksat yderligere undersøgelser. Vi skal være helt sikre på, at der ikke er juridiske og tekniske muligheder for at undgå den store udledning af spildevand til Øresund.

- Det er jeg sikker på, at flertallet i teknik- og miljøudvalget vil bakke op om, siger hun i en skriftlig kommentar.

Søndag aften meddelte borgmesteren, at hun ville anmode Hofor om at udskyde udledningen til efteråret.

Hofor har efterfølgende meddelt, at udledningen først vil finde sted til oktober.

Fagfolk og miljøorganisationer har kritiseret, at kommunen har givet tilladelsen til at udlede spildevandet.

Det risikerer at skabe algeopblomstring og ødelægge livsgrundlaget for havets bunddyr, har kritikken lydt.

Når spildevandet skal udledes, hænger det sammen med en udvidelse af området ved Svanemølleholmen i Nordhavn.

Her skal der bygges boliger hen over hovedspildevandsledningen, der fragter spildevand fra København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, til Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen.

Under den midlertidige lukning af spildevandsledningen skal det testes, om der kan bygges ovenpå ledningen.