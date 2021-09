Kritikere af en mulig fast forbindelse over Kattegat hæfter sig blandt andet ved, at det sandsynligvis vil betyde en motorvej over Samsø. (Arkiv)

Forundersøgelse af Kattegat-forbindelse udskydes til 2022

Færdiggørelsen af en forundersøgelse til en fast forbindelse over Kattegat udskydes til foråret 2022. Det oplyser Transportministeriet.

Den skulle have været færdig inden udgangen af 2021.

Udskydelsen skyldes, at effekter af regeringens infrastrukturaftale, der blev indgået tidligere i år, skal indregnes i undersøgelsen.

- Flere projekter i infrastrukturplanen kan få betydning for den forventede trafik på en mulig fast forbindelse over Kattegat, og det er vi selvfølgelig nødt til at tage højde for i beregningerne.

- Der er tale om et meget stort projekt, og det er vigtigt, at vi har et solidt grundlag, så vi kan få en grundig diskussion af forbindelsen og i sidste ende træffe beslutning om fremtiden for projektet, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Forundersøgelsen blev startet af den tidligere regering. Den bliver udført af Vejdirektoratet, det offentlige selskab Sund & Bælt og Trafikstyrelsen.

Forundersøgelsen kigger både på muligheden for en ren vejforbindelse og en vej- og jernbaneforbindelse. Oplægget til forbindelsen er, at den skal være brugerfinansieret - altså betale investeringen og vedligeholdelsen ind via broafgift.

Ifølge Kattegat.dk, projektets hjemmeside, estimeres en vejforbindelse at koste 62 milliarder kroner og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse 136 milliarder kroner.

Tilhængere af projektet fokuserer på, at en fast forbindelse vil give markant kortere rejsetid mellem Aarhus og København både i bil og tog, binde Danmark mere sammen og mindske trængslen over Fyn.

Modstandere fokuserer på prisen, at en forbindelse ikke vil forbinde større befolkningsgrupper set i et større perspektiv end dansk, og at det sandsynligvis vil betyde, at man anlægger motorveje gennem noget af den mest sårbare natur - eksempelvis over Samsø.

- I området ved Kattegat er der for eksempel rigt på såkaldte Natura 2000-områder, som er særligt beskyttede naturområder.

- Det skærper nødvendigheden af at finde frem til de løsninger, der påvirker områderne mindst muligt, fremgår det af Kattegat.dk.