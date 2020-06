Fortsat uvis skæbne for en af de værste massemordere

Sagen har vakt opsigt, fordi spørgsmålet, om han i virkeligheden var uskyldig, stadig nager. Justitsminister Nick Hækkerup (S) kan dog ikke gøre offentligheden klogere, siger han under et samråd torsdag.

- Barren for, hvornår jeg kan udtale mig om en konkret, verserede sag, er relativt lav, siger han og henviser dermed til, at han er øverste chef for Anklagemyndigheden og ikke bør påvirke sagen.

Søsteren til den drabsdømte Erik Solbakke Hansen har tidligere bedt Den Særlige Klageret tage stilling til, om hans sag skal gå om.

Ministeren kan heller ikke sige noget om, hvor lang tid vurderingen af sagen vil vare, da han er bange for at påvirke udfaldet.

- Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare, men hvis jeg svarer på det spørgsmål, risikerer jeg at lægge et forventningspres på Den Særlige Klageret. Jeg bør ikke blande mig i klagerettens arbejde, siger ministeren.

Solbakke blev i 1989 dømt for drabet på en 15-årig pige på Fanø og en brand på Hotel Hafnia i København i 1973, hvor 35 døde.

Han er også dømt for en række ildspåsættelser med to dødsofre.

Solbakke, som var mentalt udviklingshæmmet, døde i 1997 som 49-årig på en sikret institution.

Klageretten skal nu indhente sagens akter og en udtalelse fra Anklagemyndigheden.

Den kan bede politiet foretage yderligere efterforskning.

- Hvis dommen ophæves, og det vurderes, at domfældte ikke er den rette domsmand, så vil der være tale om en uopklaret forbrydelse, siger Nick Hækkerup under samrådet.

Det betyder, at hvis sagen skal genoptages, vil afgørelsen implicit blive, at forbrydelserne bliver klassificeret som uopklarede.

Derefter skal der vurderes, om der er grundlag for at genoptage efterforskning.

Retsordfører Preben Bang Henriksen (V) undrer sig over, at sagen kørte som en tilståelsessag, selv om manden var mentalt handicappet.

Dermed beroede sagen alene på den tiltaltes egen forklaring.

Han hæfter sig desuden ved, at der var 89 afhøringer, og at afhøringslederen var på restaurant med Solbakke.