Fortsat tvivl om betjente skal bistå ved hjemsendelser

Regeringen står dog fast på beslutningen om, at opgaverne i det nationale udlændingecenter i Nordsjælland skal overtages af civile sagsbehandlere.

Politiforeningen har advaret mod at fjerne betjente fra håndteringen af asylansøgere, fordi det kan svække kontrollen med udenlandske indrejsende.

Det er dog fortsat usikkert, i hvilke tilfælde politiet skal bistå de civile med deres nye opgaver. Omrokeringen sker for at frigøre ressourcer. Det er meldingen på et samråd i Folketinget tirsdag.

- Der er potentiale til at opdele opgaverne smartere, end de bliver gjort i dag. Politiet står i dag for nogle opgaver, som andre sagtens kunne ordne. Det tager tid og ressourcer fra de egentlige politiopgaver, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Over 2000 personer hjemsendes årligt på grund af ulovligt ophold.

Regeringen vil for at frigøre værdifulde betjente flytte op mod 70 ansatte ved Udlændingecenter Nordsjælland til andre politiopgaver.

Når en udlænding søger asyl, bliver vedkommende mødt af politipersonale i Center Sandholm ved den indledende registrering.

Det er også betjente, som håndterer sagen, når der i den anden ende er givet afslag, og der skal ske hjemsendelse.

Det kan ske under tvang eller frivilligt.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) har taget initiativ til samrådet. Han kritiserer, at regeringen endnu ikke har lagt et præcist snit for, hvornår betjente fremadrettet skal spille en rolle ved håndtering af asylansøgere.

Det kan blive nødvendigt at inddrage politiet. For eksempel ved hjemsendelser under tvang.

Omlægningen trådte i kraft 16. september. Men knap et halvt år efter savner han fortsat en mere præcis ansvarsfordeling. Det anerkender regeringen, der arbejder så hurtigt som muligt, lyder det.

- Vi er bevidst om, at der er oparbejdet noget ekspertise og erfaring, som man ikke bare kan trække i en automat.

- I den nærmeste fremtid vil vi kunne kunne præsentere præcist, hvor opgavesnittet skal lægge. Det er simpelthen ikke på plads endnu, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Det bliver civile sagsbehandlere, der skal stå for opgaven. Men de skal altså kunne bede politiet om hjælp ved for eksempel hjemsendelser under tvang.

- Det kunne være dejligt, hvis det var gået hurtigere. Hvis opgaveoverdragelsen havde været på plads, siger justitsminister Nick Hækkerup.

I Norge og Sverige er der flere civile der står for registrering, påpeger Tesfaye.

Skaarup er stærkt kritisk overfor, om der reelt kan frigøres betjente, hvis de også fremover skal bistå ved for eksempel hjemsendelser under tvang eller ransagninger hos asylansøgere.