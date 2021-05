Fortolkning af folkesang blev gennembruddet

Men det skulle ikke afholde rockbandet The Animals fra også at gøre sit forsøg på at fortolke sangen.

Flere kunstnere havde fortolket den amerikanske folkesang "House of the Rising Sun". Blandt andet sangeren Bob Dylan på sit debutalbum.

Med forsanger Eric Burdon i spidsen stormede bandet ind på hitlisterne i Storbritannien, USA, Canada og Australien i 1964.

Burdon, der tirsdag den 11. maj fylder 80 år, har hævdet, at optagelsen af sangen kun tog ham 15 minutter, da det var en sang, der for ham var "ren rutine" at synge.

- Den blev optaget i ét hug på vores fridag på en turné.

- Vi hørte reaktionen fra folk og vidste, at vi havde ramt et hit. Åbningsakkorderne fanger dig fra starten. Guitardelen er, som ethvert barn ville spille. Det er ikke blues. Ikke folkemusik. Det er ikke engang rock. Det er sit eget, sagde han i 2019 i et interview med Forbes Magazine.

Den originale konstellation af The Animals varede dog ikke mange år.

Bandet nåede at indspille og udgive flere andre hits, blandt andet "Don't Let Me Be Misunderstood" og "We Gotta Get Out of This Place", der blev den uofficielle hymne for amerikanske soldater i Vietnamkrigen.

I 1965 forlod keyboardspiller og stiftende medlem Alan Price bandet og overtog rettighederne til "The House of the Rising Sun".

Det sendte bandet ud i en større krise og flere udskiftninger af instrumentalisterne. Eric Burdon tilføjede i slutningen af 60'erne sit navn til bandets som en rebranding.

Også et nyt band kaldet "War" skabte Burdon i 1969, der også fik succes med sit første album.

Et stofmisbrug kom dog i vejen for yderligere succes for Eric Burdon, der trak sig tilbage og havde svært ved at slippe misbruget.

I 1990'erne fik han dog sin musikalske genfødsel, idet den originale konstellation af The Animals blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Det satte gang i endnu flere optrædener.

Også i de seneste år har Eric Burdon turneret rundt og optrådt. Senest i 2019 var han på turné.

Han har også været i Danmark flere gange. Blandt andet i 2006 i Amager Bio. I 2012 måtte han melde afbud til den sønderjyske festival Kløften på grund af sygdom.