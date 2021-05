Fortiden indhentede overborgmesteren

Han blev Socialdemokratiets kronprins, der selv valgte at gå, da det stod klart, at han aldrig ville blive konge. Men han kom stærkt tilbage som populær overborgmester i København igennem flere valgperioder.

Siden blev Frank Jensen indhentet af sin fortid, hvor han i en række tilfælde havde krænket kvinder. Det kostede ham den politiske karriere.

Nu vil Frank Jensen, der fredag 28. maj fylder 60 år, trække på sin politiske erfaring som konsulent.

- Jeg skal ikke være politiker igen. Jeg har taget min tørn på øverste hylde. Nu vil jeg gerne prøve at bringe noget af den forståelse, jeg har fået for, hvad det er for beslutningsgrundlag og processer, der foregår i det politiske liv, når samfundet skal forandres, siger han.

Det skal ske i Frank Jensens nye virke som konsulent med fokus på den grønne omstilling, byudvikling og offentlige-private partnerskaber.

Frank Jensen fik både politik og Socialdemokratiet ind med modermælken i Nordjylland.

Forældrene var begge partimedlemmer, og far Kjeld var kredsformand i S i Vesthimmerland og senere borgmester i Støvring.

Den unge Frank blev tidligt engageret i Dansk Socialdemokratisk Ungdom og endte siden som amtsformand for DSU i Nordjylland.

Han stillede op til Folketinget for Nørresundby Kredsen i 1986 og blev valgt ind. Selv mener han, at en tjans som bingovært på Fredagsbingo på TV Aalborg var med til at få vælgernes øjne op for ham.

Det blev til i alt 20 år i Folketinget, to ministerposter og otte år som næstformand for Socialdemokratiet.

Frank Jensen var udråbt som partiets kronprins og stillede i 2005 op mod Helle Thorning-Schmidt i et opgør om formandsposten.

Men han tabte og genopstillede derfor ikke ved næste folketingsvalg.

Det blev dog kun til fem år uden for politik, hvor han var administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Advokater. I 2010 blev han så hentet ind som overborgmester i København.

Men Frank Jensen var mand af en tid, som ikke er mere. Hvor uønskede hænder på lår og tilnærmelser på dansegulvet fra en magtfuld mand ikke var noget, der blev talt højt om, men som var en del af en usund kultur.

Sådan har Frank Jensen i hvert fald selv forklaret de sager om krænkelser mod kvinder, som er kommet frem i lyset i flere medier.

Frank Jensen startede med egne ord med at heppe på Sofie Linde og metoo-bevægelsen. Men han måtte siden erkende, at han selv var krænker og en del af problemet. Det kostede ham den politiske karriere.

Nu har han taget hul på en ny karriere - og får samtidig mere tid med familien, som tæller hustruen Jane Frimand Pedersen, to voksne sønner og fem børnebørn.

Hver morgen løber Frank Jensen en lang tur, og han glæder sig samtidig til at tage hul på en ny kajaksæson i Københavns havn - et stenkast fra hjemmet på Islands Brygge.

Fødselsdagen fejres med familiefester dels i København og dels i den tidligere hjemby, Aalborg.