Forsvarsministeriet har brugt 29 millioner på sag om fanger i Irak

I en langvarig retssag anlagt af en gruppe irakere har Forsvarsministeriet brugt millioner af kroner på at imødegå irakernes påstande.

Pengene er brugt i tiden fra 2011 og frem til nu.

Retssagen blev oprindeligt anlagt af 23 irakere. Mændene blev tilbageholdt i forbindelse med operationen, som fandt sted tilbage i 2004, og som blev udført af britiske og danske styrker.

Under sagen har mændene hævdet, at de blev udsat for tortur, og derfor har de krævet godtgørelse.

I processen har Forsvarsministeriet blandt andet påstået, at sagen var forældet, ligesom der var været et langvarigt opgør om, hvorvidt irakerne skulle stille økonomisk sikkerhed eller ej.

I Østre Landsret blev der afviklet omkring 50 retsmøder, før dommen blev afsagt i sommeren 2018.

18 af de 23 blev hver tilkendt 30.000 kroner. De blev udsat for slag og spark af de irakiske myndigheder, som de var blevet overført til, fastslog landsretten.

Forsvarsministeriet blev dømt, fordi ministeriet og Forsvarskommandoen ifølge landsretten i forvejen kendte til risikoen for overgreb. Men Danmark gjorde intet for at føre tilsyn med de tilfangetagne.

Ministeriet skabte rammerne for, at de 18 blev udsat for inhuman behandling - men i øvrigt var der ikke bevis for tortur, lød det.

Retssagen lever fortsat. Ministeriet har anket til Højesteret for at blive frifundet.

Men her trækker det ud med en afgørelse. På et tidspunkt var der berammet retsmøder i november 2020, men den plan blev aflyst, fremgår det af en retsbog.

Endnu er der ikke fastsat nye datoer, oplyser Højesteret onsdag.

En lang række vidner skal afhøres. Blandt dem er den daværende forsvarsminister Søren Gade (V). Forsvarsministeriet ønsker dog, at han skal svare på spørgsmål bag lukkede døre. Offentligheden kan altså ikke få kendskab til, hvad han siger.

I en mail forklarer ministeriet, at kravet skyldes et såkaldt betinget samtykke til vidneafhøring, som Folketingets formand har givet.

Heri hedder det, at Søren Gade skal forklare sig bag lukkede døre, hvis han skal redegøre for oplysninger, som han har givet i fortrolige fora som for eksempel Det Udenrigspolitiske Nævn, skriver ministeriet.

Torsdag er der retsmøde om dørlukning eller ej.